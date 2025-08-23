Labor Day 2025: este es el mejor destino para viajar durante el feriado del 1° de septiembre, según un ranking

San Juan, la capital de Puerto Rico, se posiciona como la opción ideal para festejar el feriado del 1° de septiembre por el Labor Day 2025 en Estados Unidos, de acuerdo a un ranking realizado por Chase Travel. Esta ciudad ofrece playas paradisíacas, calles históricas y una destacada escena gastronómica.

San Juan, en Puerto Rico: el destino ideal para visitar en Labor Day 2025

Para el fin de semana largo del 29 de agosto al 1° de septiembre, un informe de Chase Travel citado por Travel + Leisure identificó a San Juan, en Puerto Rico; Maui, en Hawái; y Miami, en Florida, como los tres destinos más populares. El servicio de viajes indicó que la capital puertorriqueña experimentó un aumento interanual del 116%, en parte gracias a los múltiples shows de verano Bad Bunny en la isla.

San Juan experimentó un aumento interanual del 116% de los turistas Discover Puerto Rico

“Se observa cómo la tendencia de organizar viajes en torno a eventos especiales se consolida, con viajeros planificando escapadas completas alrededor de acontecimientos destacados", afirmó Karen Magee, presidenta de Valerie Wilson Travel.

“En el caso de Puerto Rico, el fin de semana de Labor Day combina todo: vuelos directos desde las principales ciudades de EE. UU., clima favorable y un gran atractivo como los conciertos de Bad Bunny", agregó.

La localidad de San Juan experimentó un aumento, en parte, por la gran seguidilla de conciertos de Bad Bunny Discover Puerto Rico

Qué actividades hay para hacer en San Juan, Puerto Rico

Desde las calles empedradas del Viejo San Juan hasta explorar los mercados locales o sumergirse en la gastronomía de la isla, se destacan algunas actividades para los turistas:

El Yunque: es la única selva tropical del Sistema de Parques Nacionales de EE.UU. Son 11.740 hectáreas de un ecosistema lleno de plantas y animales, como la rana coquí, famosa en Puerto Rico. Los visitantes pueden recorrer cascadas, lagunas escondidas y probar el maracuyá directamente del bosque.

es la única selva tropical del Sistema de Parques Nacionales de EE.UU. Son 11.740 hectáreas de un ecosistema lleno de plantas y animales, como la rana coquí, famosa en Puerto Rico. Los visitantes pueden recorrer cascadas, lagunas escondidas y probar el maracuyá directamente del bosque. Playa Luquillo: está a media hora en auto desde el aeropuerto y cuenta con algunas de las mejores costas de la isla.

está a media hora en auto desde el aeropuerto y cuenta con algunas de las mejores costas de la isla. Castillo San Cristóbal: es una defensa construida entre 1634 y 1765 para proteger al Viejo San Juan de los enemigos que se acercaban por tierra. Todo el complejo es Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

es una defensa construida entre 1634 y 1765 para proteger al Viejo San Juan de los enemigos que se acercaban por tierra. Todo el complejo es Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). Castillo San Felipe del Morro: es la fortaleza complementaria al Castillo San Cristóbal. Fue construido primero, en 1539, para proteger la isla de ataques por mar. Ambos fuertes estuvieron en uso activo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Las calles coloridas de San Juan, en Puerto Rico Discover Puerto Rico

Miami y Maui: los otros dos destinos populares para el Labor Day 2025

Por su parte, Miami experimentó un crecimiento interanual del 55%. Se caracteriza por su vida nocturna, con fiestas y bares que atraen a turistas de distintas partes de Estados Unidos. Entre los más populares se encuentran como E11EVEN y Club Space.

A eso se le suman sus populares playas de arena blanca, aguas cristalinas y temperaturas cálidas durante todo el año. Asimismo, los viajeros pueden pasear por el arte callejero de Wynwood Walls, explorar el Museo de Arte Pérez de Miami o aprovechar del sol a lo largo de las costas de South Beach.

Por su parte, Maui, en Hawái, registró un incremento del 37% en popularidad respecto al año anterior. Con 80 playas y aproximadamente 193 kilómetros de costa, la isla es ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza.

Los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas, como snorkel y recorridos por cascadas. A su vez, también es posible embarcarse en diferentes experiencias como conducir por el camino a Hana, bucear en el cráter de Molokini o ver un amanecer en el Parque Nacional Haleakalā.