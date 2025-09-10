Las duras críticas de David Faitelson a la selección mexicana tras su desempeño en la reciente fecha FIFA: “No gana”

La selección de México culminó sus dos partidos amistosos en esta fecha FIFA y no logró ninguna victoria: empate ante Japón y también frente a Corea del Sur. Si bien no corre riesgo su clasificación por ser uno de los países organizadores del Mundial 2026, el reconocido periodista David Faitelson fue muy crítico con el desempeño de los dirigidos por Javier Aguirre.

David Faitelson cuestionó con dureza a la selección de México por los empates ante Japón y Corea del Sur

El periodista David Faitelson arremetió de manera directa contra el seleccionado mexicano y apuntó a los malos resultados que obtiene al enfrentar países que no forman parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En su cuenta de X (ex Twitter) escribió con ironía: “México sale de la Concacaf y no gana. Dos empates ante los buenos rivales asiáticos...”.

Las duras críticas realizadas por el periodista en su cuenta @DavidFaitelson_

“Las dudas prevalecen. Las tiene Aguirre, las tienen las futbolistas y las tienen los aficionados”, agregó Faitelson, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su perfil de X. Por último, concluyó: “México, a 275 días del Mundial...“.

En los comentarios de la publicación, muchos compartieron la postura del periodista. “Se nota que tanto Japón como Corea lo tomaron como lo que fue un amistoso. En un contexto mundialista está claro que te comen vivo”, “Normal no les da para más” y “Qué vergüenza de selección tenemos” fueron algunos de los comentarios.

Las ventajas y desventajas de no disputar las eliminatorias y estar clasificado al Mundial 2026

Ser país organizador de la Copa del Mundo tiene la gran ventaja de evitar las duras eliminatorias, como le sucedió a México, Estados Unidos y Canadá. No obstante, tiene un componente negativo, dado que los partidos son ante rivales menores y la competitividad es baja. De esa manera, se corre el riesgo de llegar poco preparado al Mundial 2026.

Los dos partidos de México en esta fecha FIFA sembraron muchas dudas: empate sin goles ante Japón e igualdad frente a Corea del Sur por 2-2. De acuerdo a los periodistas, solo se destacaron Raúl Jiménez y Santiago Giménez, los delanteros que marcaron los goles.

Javier Aguirre está en el ojo de la tormenta tras la fecha FIFA Samantha Chow - FR172154 AP

En redes, muchos consideraron que si estuviesen en eliminatorias, el técnico Javier Aguirre ya habría sido despedido del cargo. De todas maneras, a pesar del flojo rendimiento del equipo, no hay planes para cambiar al técnico, que asumió el cargo hace poco más de un año.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de México y cuáles son los rivales?

La selección de México volverá al ruedo en la próxima fecha FIFA de octubre con nuevos amistosos ante rivales que ya confirmaron su clasificación al Mundial 2026. Por este motivo, serán dos duras pruebas para los de Aguirre ante rivales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según la Federación Mexicana de Fútbol.

El sábado 11 de octubre en Arlington, Texas, Estados Unidos, recibirá a Colombia, finalista de la última Copa América y clasificado al Mundial 2026, tras quedar tercero en la tabla de posiciones de las eliminatorias.

México volverá a jugar en octubre ante Colombia y Ecuador @miseleccionmx

El segundo partido será el martes 14 de octubre en el Estadio Akron, en Guadalajara, frente a ante Ecuador, que finalizó segundo luego de vencer a la selección Argentina en la última fecha.