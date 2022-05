A sus 74, la mamá de Elon Musk protagoniza la portada de Sports Ilustrated

Maye Musk, la mamá del empresario Elon Musk, se mantiene como un ícono de la moda y con ello demuestra que, a sus 74 años, todavía está vigente en el mundo del modelaje. Recientemente, protagonizó la portada de Sports Illustrated (SI), en su edición Swimsuit 2022, junto a la estrella Kim Kardashian, la cantante Ciara y la música y empresaria de moda Yumi Nu. El ejemplar saldea la venta el 19 de mayo.

La modelo se dijo muy satisfecha del trabajo que desempeña a su edad y afirmó que nunca habría imaginado que se dedicaría a modelar trajes de baño como lo hace ahora: “Si pensara que podría ser modelo de trajes de baño para Sports Illustrated, la gente me habría encerrado como una loca”, dijo entre risas en un video difundido por la revista.

Maye Musk es una de las modelos más longevas Sports Ilustrated

MJ Day, editora en jefe de SI Swimsuit, explicó que para esta portada se eligió a mujeres inspiradoras y que son un modelo a seguir: “El viaje en el que hemos estado, para salir del molde en el que el mundo nos puso, puede sonar familiar. Sin duda, es familiar para las mujeres que hemos elegido para ser nuestras modelos de portada: Maye, Ciara, Yumi, Kim... A los 74, Maye trabaja todos los días para inspirar a quienes la rodean“, expresó en un comunicado de prensa el lunes.

Añadió que se trata de un trabajo que busca mostrar lo multifacéticos que son los bañadores, pero sobre todo que se puede ser sexy sin importar la edad, nacionalidad, la figura física o cualquier otro estereotipo: “Alentamos a los lectores a ver estos modelos como los vemos nosotros: multifacéticos, con múltiples talentos y sexys mientras lo hacen. El mundo puede etiquetarlos de una manera, pero queremos enfocar nuestra lente en todos los formas en que se ven a sí mismos y cómo son dueños de lo que son”, dijo Day en el mismo comunicado.

Maye está orgullosa de seguir trabajando y aparecer en las portadas de revistas reconocidas Sports Ilustrated

Maye Musk en la portada de SI Swimsuit 2022

Musk agregó que está feliz de poder seguir con su carrera y de demostrar que “las mujeres de 70 años también son hermosas”, pues hay que recordar que es una de las supermodelos más longevas que aún están activas. Las fotografías de la portada estuvieron a cargo de Yu Tsai en Belice. Maye modeló una variedad de trajes de baño, que incluían las siguientes piezas:

Bahia Maria con detalles florales en 3D.

Traje Maygel Coronel con volantes en dos tonos.

Una silueta recortada de un solo hombro con botones dorados de OYE.

Un Zimmermann de dos piezas.

Maye Musk protagonizó la portada de Sports Ilustrated, en su edición de trajes de baño Sports Ilustrated

Maye Musk, una mujer que inspira

El modelaje no es el único talento de la mamá del presidente de SpaceX, pues también sobresale como escritora, nutricionista e investigadora. Siempre se ha mantenido activa a pesar de su edad, ya que considera que la belleza y la juventud no siempre van de la mano.

La madre de Elon Musk es además embajadora de la ONG Big Green y Dress for Success. La primera es una organización que se dedica a la construcción de huertos escolares, mientras que la segunda ayuda a las mujeres a obtener independencia económica. También tiene grandes éxitos en su carrera como escritora. En 2019, lanzó su último libro titulado A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success.