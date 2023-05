Las hijas de Stallone se quejaron en TV de no tener novio por culpa de su papá: “Les da miedo”

escuchar

Sylvester Stallone es un emblema de Hollywood. Si bien su prolífica carrera en la industria del cine rebosa de papeles memorables, los más destacados fueron siempre en el cruce entre la acción y el drama, como Rocky Balboa y Rambo, que lo catapultaron a la cima. Con estos roles fuertes, indestructibles y a prueba de todo, construyó su carrera y toda una mítica alrededor de su personalidad, una imagen que ahora afecta a sus hijas en la vida real, quienes describieron los obstáculos de salir con alguien “cuando su padre es una leyenda del knockout”.

El actor está casado actualmente con la exmodelo y empresaria Jennifer Flavin, con quien tuvo tres hijas. Esta semana, todas ellas compartieron con la conductora Hoda Kotb, del programa estadounidense Today, algunas de sus intimidades previo al estreno de su nuevo reality show, “The Family Stallone”, que saldrá el próximo 17 de mayo en Paramount+.

Sophia, de 26 años, Sistine, de 24, y Scarlet, de 20, aprovecharon el espacio para bromear. “Bueno, estamos solteras”, pronunció Sophia. Su padre no pudo evitar reaccionar: “Espero que resulten solteronas. Trabajo en eso. Se quedarán en casa para siempre”.

El aspecto rudo de Stallone y su historial cinematográfico es, según contaron, un repelente de los posibles novios. “Es muy difícil”, reconoció Sistine. “Es bastante intimidante para la mayoría. Cuando vienen a conocer a mis padres, no siempre vuelven, simplemente porque da mucho miedo”.

En respuesta, el intérprete de Rocky dijo: “No me fío de sus intenciones porque conozco a los hombres”. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de sus otras dos hermanas, parece que Scarlet logró separarse de esta tendencia familiar, dado que sí tiene novio e incluso su papá se permitió un comentario. “Tenemos tatuajes a juego, es genial”, bromeó.

Mientras seguía la entrevista, la estrella de cine abordó su decisión de hacer un reality. Reconoció que al principio estaba en contra, pero cambió de idea al analizar la dinámica de su familia. “Nos reímos y disfrutamos. No diría que somos neuróticos, pero sí excéntricos (...). Todos lo sacan a relucir de buena manera y tienen personalidades tan distintas, y desde luego está Jennifer, y yo estoy un poco loco. Así que pensé, ¿por qué no?”.

El alto precio de estar en un reality show

En las últimas décadas, los programas de telerrealidad marcaron tendencia. Uno de los ejemplos más conocidos es quizá Keeping Up With the Kardashians, que cambió la vida del clan familiar. Ante el posible éxito repentino, Stallone hizo una advertencia tanto para su esposa como sus hijas. “Les dije: ‘Se acabó nuestro tiempo de tranquilidad. Una vez que se expongan van a tener gente siguiéndolas a casa; tipos que les digan: ‘Hola, ¿cómo estás?’ Estaré ahí con ellas”.

Por su parte, Sistine hizo eco de sus declaraciones al afirmar que esta es una de las preocupaciones más grandes de su papá.

El actor se casó con Jennifer Flavin desde hace décadas. Aunque en la actualidad son una de las parejas más sólidas de Hollywood, su historia estuvo llena de retos. La empresaria es su tercer matrimonio y fue quien lo acompañó en la repentina muerte de su hijo Sage, así como cuando el actor fue acusado de abuso sexual.

Un dramático tema que estará en el reality

El estreno de este programa se produce un día después de que la pareja celebre su aniversario 26 de boda. En 2022, Jennifer solicitó el divorcio, pero se reconciliaron desde entonces. En el intercambio con la prensa, ella también dio su postura. “Creo que lo más difícil es compartirlo con el mundo. Es duro porque todo el mundo quiere un pedazo de él y eso es duro para nosotros. Es difícil estar siempre en el ojo público porque todo el mundo tiene un comentario y te juzga”.

La serie constará de ocho episodios y dejará ver su dinámica familiar, así como la faceta del actor como esposo y padre. El tres veces nominado al Oscar ya había revelado que el polémico anuncio de su divorcio formaría parte del programa, por lo cual habrá drama en el argumento.

