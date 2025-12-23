Las mejores ciudades pequeñas para vivir en Estados Unidos y con calidad de vida

Un reciente estudio analizó 1318 ciudades de todo Estados Unidos con poblaciones de entre 25.000 y 100 mil habitantes y determinó cuáles ofrecen mejores condiciones de vida en 2025.

Qué mide el ranking que definió las mejores ciudades pequeñas de EE.UU.

El relevamiento comparó las localidades de Estados Unidos, a partir de datos oficiales y privados.

De ese universo, se identificaron 12 localidades que quedaron en el percentil más alto del ranking general, destacadas en bienestar y educación, así como en economía y seguridad.

Lancaster, Pensilvania, obtuvo el puntaje más alto en calidad de vida Freepik

El informe, realizado por WalletHub, evaluó la asequibilidad a partir de indicadores como: costos promedio de vivienda, tasa de propietarios, ingresos familiares y costo de vida general.

La salud económica se midió con tasas de crecimiento poblacional, ingresos y empleo, además de desempleo, niveles de endeudamiento, quiebras y puntajes crediticios.

En educación y salud, el estudio consideró tasas de graduación, cobertura médica, obesidad, inactividad física y la calidad del sistema escolar, basada en investigaciones previas de la misma consultora.

Finalmente, la calidad de vida y la seguridad incluyeron tiempos de traslado, horas de trabajo, oferta de restaurantes y atracciones por habitante, además de delitos violentos y contra la propiedad, accidentes viales y muertes por drogas.

Las ciudades pequeñas de EE.UU. que lideran por bienestar y educación

Entre las mejor posicionadas aparece Lancaster, Pensilvania, que obtuvo el puntaje más alto en calidad de vida dentro del grupo y se ubicó entre las diez mejores a nivel nacional en ese rubro.

En el área educativa y sanitaria, Lexington, Massachusetts, lideró todo el ranking nacional, mientras que Arlington, Massachusetts, pese a figurar entre las más caras, se destacó como la segunda mejor en educación y salud.

Saratoga Springs, en Nueva York, se destacó como la segunda ciudad pequeña de EE.UU. con mejor calidad de vida

También sobresalen Saratoga Springs, Nueva York, con la segunda mejor calidad de vida del conjunto, y Leesburg, Virginia, que se ubicó entre las tres ciudades con mejores indicadores educativos y sanitarios.

Estas localidades aparecen como opciones fuertes para quienes priorizan servicios públicos y bienestar general, aun con costos más elevados en algunos casos.

Las localidades más destacadas de EE.UU.

El análisis revela fuertes contrastes entre las ciudades mejor posicionadas.

Apex, Carolina del Norte , encabezó el ranking nacional en salud económica y también lideró en asequibilidad dentro del grupo, aunque con resultados más modestos en educación y seguridad.

, encabezó el ranking nacional en y también lideró en dentro del grupo, aunque con resultados más modestos en educación y seguridad. Lehi, Utah , combinó un desempeño económico sobresaliente con altos niveles de seguridad , pero con una baja calificación en calidad de vida.

, combinó un desempeño económico sobresaliente con altos niveles de , pero con una baja calificación en calidad de vida. En seguridad, Kaysville, Utah , se ubicó como la ciudad más segura del grupo, seguida por Noblesville , Carmel y Fishers, todas ellas en Indiana , que también mostró buenos resultados en accesibilidad económica y educación.

, se ubicó como la ciudad más segura del grupo, seguida por , , que también mostró buenos resultados en accesibilidad económica y educación. Westfield, Indiana, se destacó por su fortaleza económica y su bajo costo relativo, aunque quedó rezagada en calidad de vida.

El 47% de los estadounidenses dijo que preferiría vivir en una ciudad pequeña Noblesville - Noblesville

Las preferencias de los habitantes de Estados Unidos

Según una encuesta realizada por Ipsos, el 47% de los estadounidenses dijo que preferiría vivir en las afueras, contra el 24% que se inclina por áreas urbanas y del 23% que prefiere comunidades rurales.

En ese escenario, las ciudades pequeñas surgen como una opción atractiva para quienes valoran mayor autonomía, vínculos más cercanos y trayectos cotidianos más breves. No obstante, este tipo de localidades también implica ciertas concesiones, como una oferta gastronómica más limitada o comercios con horarios reducidos.