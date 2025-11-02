Cuál es el lugar más accesible para vivir en Estados Unidos y mudarse en 2025

Elegir donde vivir en Estados Unidos puede ser todo un desafío, ya que depende de muchos factores y no todas las zonas ofrecen lo necesario para una buena calidad de vida. Un estudio develó cuál es el estado más accesible para vivir en el país norteamericano: Arkansas, gracias su asequibilidad de la vivienda.

Arkansas: el estado más accesible para mudarse en 2025

Un informe elaborado por US News & World Report, clasificó recientemente a los 50 estados de EE.UU. según su asequibilidad. El estudio, que colocó a Arkansas como el mejor en ese rubro. Utilizó categorías como oportunidades, educación, atención médica, estabilidad fiscal, entre otras.

Arkansas fue elegido como el lugar con las viviendas más accesibles del país norteamericano Shutterstock - Shutterstock

El Estado Natural se destaca como una de las opciones más accesibles para mudarse en 2025, gracias a su baja carga económica y sus precios significativamente por debajo del promedio nacional.

En la clasificación, se ubicó en el puesto número uno de costos de vida más bajos, con un índice de 86,6 en comparación del índice nacional de 100. “Esta puntuación refleja los niveles de precios de bienes y servicios en comparación con los de precios promedios de Estados Unidos”, explicaron desde US News.

En cuanto a la asequibilidad de la vivienda, logró el tercer lugar de la lista. El valor típico de una casa ronda los US$218.896 según uno de los análisis más recientes elaborados por Zillow, lo que refuerza su posición como un lugar accesible para quienes buscan comprar. Mientras que el alquiler promedio ronda entre los US$1100 y US$1200 mensuales.

El salario medio de Arkansas es uno de los más bajos de EE.UU.

Sin embargo, en lo que respecta al salario medio familiar, los ciudadanos de Arkansas perciben uno de los más bajos a comparación de otros estados: US$58.700. Sin embargo, su bajo costo de vida y gran asequibilidad a la vivienda logran que este sueldo anual sea muy rentable, a diferencia de lo que ocurre con otros lugares de Estados Unidos.

Aunque el salario medio familiar es bajo, el costo de vida equipara estas diferencias en Arkansas Unsplash

De acuerdo con el mismo informe, se coloca en la posición 48 de 50 entre los que mejores oportunidades económicas poseen. Cabe destacar que el promedio nacional se ubica en US$76.976.

Por otra parte, aunque algunas de sus ciudades ofrecen amenidades y crecimiento, en zonas rurales la disponibilidad de servicios, transporte público y opciones de empleo pueden ser más limitadas.

En otras categorías del estudio, Arkansas también se ubica lejos de las primeras posiciones:

Delincuencia: 48 de 50.

Salud: 47 de 50.

Infraestructura: 41 de 50.

Educación: 36 de 50.

Naturaleza: 28 de 50.

Las mejores ciudades para mudarse en Arkansas

A pesar de esto, Arkansas se ha consolidado como uno de los estados más accesibles y atractivos para mudarse en 2025, especialmente para quienes buscan equilibrio entre calidad de vida y costo.

La economía de Arkansas combina estabilidad y crecimiento, impulsada por sectores como la agricultura, la manufactura y la tecnología, con empresas de gran presencia como Walmart, que cuenta con la actual sede en Bentonville.

Arkansas ofrece icónicas ciudades para establecerse como Bentonville o Little Rock Visit Bentonville

Otras ciudades principales, como Little Rock, con una población de 200 mil habitantes, de acuerdo al último censo, ofrecen una combinación de vida urbana tranquila y espacios naturales. Además, cuenta con un bajo costo general de vida, impuestos moderados y comunidades con un fuerte sentido de pertenencia.