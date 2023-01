Le dejó 1000 dólares de propina a una moza por un conmovedor motivo: “Fue impactante”

escuchar

El 2022 fue el sexto año que Calli Blue trabajó en Navidad. Como muchos empleados de rubros comerciales y esenciales, la mujer no pudo reunirse con su familia para festejar el 25 de diciembre, ya que necesitaba el dinero de la jornada para pagar el alquiler. Pero, su día cambió cuando recibió un increíble detalle de un cliente, que dejó una gran suma como propina y le agradeció por su atención. “Pensé que era una broma”, aseguró la mujer.

Michael Johnson, presidente de la empresa Boys and Girls Club of Dane County, en los Estados Unidos, asistió el 25 de diciembre al restaurante en el que Blue trabaja como moza. Hace 6 años que la mujer atiende el día de Navidad pero, a pesar de ser una fecha festiva, nunca asistió sin una sonrisa. “Entré y pensé ‘hoy va a ser un buen día para todos’”, recordó la empleada.

Y no se equivocaba. Cuando Johnson fue a pagarle la factura, que constó de 17,18 dólares, le hizo entrega de una abultada suma. “Mil dólares de propina para celebrar tus 6 años de servicio en Gus Diner, y gracias por sonreír y trabajar en Navidad”, escribió el hombre en una carta junto al ticket de su consumición, según consignó el diario español La Vanguardia.

Calli no podía salir de su asombro al ver la cifra e insistió en agradecerle. El clip superó en Facebook las 17 mil reproducciones.

“Oh, Dios mío. Esto es muy dulce. Muchísimas gracias”, reiteró la trabajadora. Posteriormente, una vez que se dio cuenta del gesto, precisó: “Nunca pensé que me podría pasar a mí algo así. Al principio, pensé que todo era una broma y entonces me di cuenta de que era real. Lloré. Fue impactante y estoy muy agradecida por ello”.

Según informó el mencionado medio, el gesto de Johnson formó parte de una iniciativa de su organización que consiste en buscar familias de bajos recursos para entregarles una donación, bajo la campaña anual Pay it forward.

Una tierna tradición por fin de año

A una joven llamada Pierce Vaughan también le tocó trabajar muchas veces el día de Navidad. Es una azafata de la aerolínea Delta Airlines que no tuvo suerte con la entrega de vacaciones durante esta festividad. Pero, a pesar de que le tocó volar el 24 y el 25 de diciembre de 2022, su padre no estaba dispuesto a pasar la jornada separado de ella y adquirió una tierna tradición. Su historia no tardó en viralizarse.

Hal y su hija pudieron compartir la Navidad en las alturas Facebook

Así, Hal Vaughan compró boletos todos los años que su hija trabajó ambas fechas, para estar presente como pasajero en los traslados en los que daría sus servicios como parte de la tripulación.

Aunque fueran tan solo unas horas, pasarían juntos las festividades. Pero, esto no es una tarea sencilla para el hombre, y es que este emotivo gesto también implica comprar hasta 6 vuelos entre el 24 y el 25 de diciembre, cuando los aeropuertos suelen ser un caos. Por suerte para ambos, este año no fue necesario. “Todavía soy azafata, pero por primera vez tomaré descanso en Navidad. ¡Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de pasar tiempo de calidad con mis padres en el sur de Mississippi este mes!”, expresó.

