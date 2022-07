Encontró a su asaltante en el lugar menos pensado y su reacción fue desconcertante

Las personas cambiamos a lo largo de las diferentes etapas de nuestras vidas, pero hay quienes lo hacen de forma radical. Una joven mexicana, identificada como Lupita, se impactó al acudir al supermercado y encontrar un rostro conocido. La historia de esta tiktoker explotó las redes sociales, no solo por la peculiaridad de su anécdota, sino también por la particular manera en la que la narró. Resulta que se reencontró con su asaltante diez años después de haber sido víctima de un atraco y su reacción fue de lo más inesperada.

Fue hace una década, cuando la joven vivía en Hermosillo, Sonora, en México, y decidió ir a pasear junto a sus amigos a un cerro llamado La Campana. Al parecer iban a realizar una tarea escolar, pero nunca se imaginaron que un grupo de sujetos los asaltaría y despojaría de todas sus pertenencias. De acuerdo al testimonio de Lupita, ella tiene muy bien grabado en sus recuerdos ese momento, ya que el asaltante tenía una cicatriz y “la piel reseca”, así que era fácil identificarlo.

Tiktoker cuenta cómo se reencontró con su asaltante

En ese instante lo único que hizo fue darle el dinero que traía en su bolsa, pero él le exigió que se la diera también, al igual que unas pulseras de oro. Ella se negó: “Es nueva la bolsa, para qué la quieres y las pulseras no me salen de la mano, no te las puedo dar”, relató.

Finalmente, le pidió al ladrón que la ayudara a bajar del cerro. “Si ya me asaltaste y todo, mínimo ayúdame a bajar porque estoy muy nerviosa. Y cuando me dio la mano, vi que tenía una quemadura”, añadió sin pensar que diez años después lo reconocería gracias a eso.

Tiktoker continúa con la historia de cómo se reencontró con su asaltante

Así fue el reencuentro con su asaltante

La mujer fue al súper a comprar su canasta básica, cuando de pronto se percató de que el cajero era aquel hombre que le quitó su dinero. ¿Cómo lo reconoció? Por la cicatriz enorme que tenía en la mano. “Y obviamente no me iba a quedar con la duda, mientras él cobraba le dije ‘oye, de casualidad tú antes asaltabas en el cerro de La Campana’”, detalló Lupita.

Por supuesto, esta historia desató miles debromas entre los usuarios, por lo que le pidieron que continuara con la historia. Así que ella complació a sus seguidores y dijo que el hombre le confesó su identidad y que sí recordaba aquella ocasión en que la había asaltado.

Muy a su manera, la mexicana comenzó a platicar con él como si fueran amigos de toda la vida e incluso le preguntó por su familia y otros datos de su vida personal. “Le dije que ‘eh, me dio gusto que ya te reivindicaste’... yo bien igualada”, añadió entre risas.

El dato desconocido de la esposa del asaltante

Pero la historia no termina ahí, sino que la tiktoker decidió compartir esta historia con sus seguidores y de inmediato se hizo viral. Lo que no esperaba es que el asaltante la contactaría por Instagram para decirle que su esposa, era fanática suya y que veía sus videos. Incluso hasta le pidió que le enviara saludos.

Tiktoker cuenta cómo es que su asaltante se volvió su fan

“¿Crees que le puedas mandar un saludo? Es que no me cree que soy yo”, le dijo el victimario. Finalmente, se envolvieron en una conversación para recordar todo lo sucedido hace diez años y luego ella le envió el tan esperado saludo a la esposa del ladrón.