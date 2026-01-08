LEGO presentó Smart Brick en Las Vegas: cómo son los nuevos ladrillos inteligentes con sensores y reacciones en tiempo real

La era de los juguetes estáticos quedó atrás, o al menos eso parece. En el marco de la Feria de Electrónica de Consumo 2026 (CES, por sus siglas en inglés) celebrada en Las Vegas, Nevada, la marca LEGO revolucionó el mundo de los bloques con la presentación de su tecnología Smart Brick. Se trata de un nuevo “ladrillo inteligente”, con sensores avanzados y capacidad de respuesta en tiempo real. Ya no solo se limita a encajar físicamente con otros bloques, sino que también es capaz de detectar el movimiento, la luz y la proximidad con otras piezas.

Smart Brick, los nuevos ladrillos inteligentes de LEGO

La icónica marca de juguetes quedó a la vanguardia con el lanzamiento de los Smart Bricks, una suerte de bloques evolucionados, diseñados para dotar de vida a cualquier construcción.

El sistema LEGO SMART Play da vida a los bloques

Este innovador sistema, denominado Smart Play, integra componentes electrónicos de alta precisión que permiten a los sets reaccionar al movimiento y emitir luces y sonidos, lo que rompe por primera vez la barrera entre el juguete físico y la interactividad digital, consignó BBC.

Tecnología invisible que responderá al entorno del juego

El corazón de esta revolución es el LEGO SMART Brick, un hito de la ingeniería que esconde más de veinte patentes mundiales en su interior. Sorprendentemente, toda su potencia reside en un chip personalizado cuyo tamaño es inferior al de un botón (stud) estándar de LEGO, indicó la compañía en un comunicado de prensa.

Desarrollado por Creative Play Lab, este sistema utiliza tecnología invisible para que los modelos respondan de forma orgánica al tacto y al entorno.

LEGO SMART Play da vida a las creaciones LEGO mediante tecnología, sensores y acelerómetros (LEGO)

El ladrillo LEGO Smart está repleto de tecnología, lo que incluye acelerómetros, sensores de luz y sonido, una batería de carga inalámbrica y un altavoz en miniatura, que permiten que las creaciones no sean estáticas, sino que interactúen y mantengan comportamientos realistas.

La marca anunció también que entre los primeros sets de construcción LEGO Smart Play se incluirán piezas de Star Wars. Los entusiastas de esta saga podrán sumergirse en escenas y momentos legendarios gracias al debut del nuevo sistema de la marca.

Cuándo salen a la venta los nuevos bloques de LEGO

Los primeros sets equipados con la tecnología LEGO Smart Play llegarán a las estanterías el 1 de marzo de 2026. Sin embargo, los coleccionistas más entusiastas no tendrán que esperar tanto, ya que la fase de preventa comenzará este mismo 9 de enero.

El debut de esta tecnología se dará de la mano de una de las franquicias más queridas, con varios sets de Star Wars que encabezan la lista de lanzamientos.

Los primeros sets compatibles con LEGO SMART Play serán parte del programa Star Wars (LEGO)

Los primeros sets que se lanzarán con SMART Play

Cada uno de estos exclusivos sets de LEGO Star Wars son interactivos. Todos incluyen el nuevo ladrillo SMART con su respectivo cargador, al menos una minifigura inteligente y una etiqueta Smart, informó USA Today.

1. Red Five X-Wing de Luke (584 piezas)

Incluye minifiguras Smart de Luke Skywalker (piloto) y la Princesa Leia, además de R2-D2, personal de la tripulación y un Stormtrooper. Tendrá un precio de US$89.

Al combinar el ladrillo inteligente con las cinco etiquetas Smart, se podrá activar efectos de sonido de disparos láser, el rugido de los motores, luces integradas y secuencias acústicas de reabastecimiento y reparación en la torreta imperial y el centro de mando.

2. TIE Fighter de Darth Vader (473 piezas)

El set cuenta con una minifigura Smart de Darth Vader y un soldado de la flota rebelde. Costará US$69.

Gracias a la nueva tecnología, el icónico rugido de los motores iónicos gemelos resuena en tiempo real mientras juegas. El set se completa con un puesto de avanzada rebelde y una estación de suministro imperial para ampliar las posibilidades de batalla.

3. Duelo en la Sala del Trono y A-Wing (962 piezas)

El set más ambicioso de esta colección revive el clímax de El Retorno del Jedi. Presenta tres minifiguras cruciales: Luke Skywalker (Jedi), Darth Vader y el Emperador Palpatine, además de dos Guardias Reales y un piloto de la Alianza. Tendrá un valor de US$159,99.

Los fans pueden recrear el enfrentamiento final de sables de luz con sonidos y reacciones específicas. Además, el set incluye un caza A-Wing y una torreta de cañón con tecnología Smart Tag para defender el trono imperial.