Calendario 2026 en Nueva York: todas las leyes firmadas por Kathy Hochul que entran en vigor en enero

Nueva York comenzará 2026 con una batería de regulaciones que modificarán el panorama laboral, empresarial y administrativo en cada rincón del estado. Las medidas, impulsadas y avaladas por la gobernadora Kathy Hochul, abarcan desde incrementos salariales hasta nuevas obligaciones para contratistas, aeropuertos y compañías de responsabilidad limitada.

Aumento del salario mínimo en Nueva York: ¿cuánto ganarán los trabajadores?

El primer tramo del calendario legislativo del año incluye un aumento salarial que afecta a los trabajadores por hora de todo el estado. Según el cronograma difundido por el Departamento de Trabajo de Nueva York (DOL, por sus siglas en inglés), el sueldo mínimo volverá a subir el 1° de enero de 2026, tras el incremento aplicado en 2025.

A partir del 1° de enero de 2026, el salario mínimo por hora ascenderá a US$17 en la Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester Freepik

En ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, la remuneración mínima ascenderá a US$17 por hora, mientras que en el resto del territorio estatal se ubicará en US$16. En ambos casos, el incremento es de US$0,50.

Además, Nueva York estableció que, a partir de 2027, los ajustes se basarán en un promedio móvil trienal del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos del Noreste (CPI-W, por sus siglas en inglés).

Esta fórmula permitirá que el salario evolucione junto con el costo de vida, aunque incorpora un “off-ramp” que habilita frenar los aumentos si se presentan condiciones económicas o fiscales adversas.

Cambios en las exenciones de horas extra para trabajadores de Nueva York

Otro cambio ligado al mundo laboral corresponde a los salarios mínimos para que un trabajador sea considerado exento de horas extra. Tras las actualizaciones introducidas en 2025, los montos volverán a modificarse el 1° de enero de 2026.

En la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, el sueldo semanal requerido pasará a US$1275 —equivalentes a US$66.300 al año—, mientras que en el resto del estado se elevará a US$1199,10, es decir, US$62.353,20 anuales.

Licencia prenatal paga y ampliación de apoyos a la maternidad en Nueva York

Una de las medidas más relevantes aprobadas como parte del presupuesto 2025-2026 y que se consolidará el 1° de enero es la licencia prenatal remunerada. El programa, celebrado por la gobernadora Kathy Hochul y detallado por WGRZ-TV, garantiza que todos los empleados del sector privado tengan acceso a 20 horas adicionales de licencia paga para asistir a controles médicos relacionados con el embarazo.

‎La licencia prenatal remunerada, consolidada en 2026, garantiza que los empleados del sector privado accedan a 20 horas adicionales de licencia paga para controles médicos relacionados con el embarazo Prostock-studio - Shutterstock

Este beneficio se suma al tiempo de enfermedad ya existente y no requiere acumulación previa. Se activa desde el momento en que la persona utiliza la primera hora y cubre consultas, exámenes, tratamientos vinculados a la fertilidad, controles de bienestar y cuidados previos al parto.

Cambios en la Healthy Terminals Act: nuevas condiciones para trabajadores aeroportuarios

Una de las reformas más sensibles para los sectores de transporte y logística es la actualización de la Healthy Terminals Act (HTA), incluida en el presupuesto del ejercicio fiscal 2026.

Desde el 1° de enero de 2026, las obligaciones salariales y de beneficios para los trabajadores de aeropuertos como JFK y LaGuardia estarán alineadas con los estándares del Servicio Contractual Federal (SCA, por sus siglas en inglés).

La nueva estructura fija que los empleadores deberán abonar la tarifa estándar determinada por el DOL, basada en las categorías y tasas del SCA para cada localidad. Cuando el salario base sea inferior al mínimo establecido por la Autoridad Portuaria, prevalecerá este último, lo que garantiza un piso más alto.

La actualización de la Healthy Terminals Act (HTA) obliga, desde el 1° de enero de 2026, a que las obligaciones salariales y de beneficios para los trabajadores de aeropuertos (como JFK y LaGuardia) se alineen con los estándares del Servicio Contractual Federal (SCA) Mary Altaffer - AP

El esquema incorpora sanciones severas para las empresas que incumplan las reglas, con multas que pueden llegar a US$50.000 en caso de reincidencia y la obligación de pagar salarios adeudados más daños compensatorios. Las acciones legales pueden iniciarse dentro de un período de seis años.

La nueva Ley de Transparencia para Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC)

Otro componente central que empieza a regir en enero de 2026 es la Ley de Transparencia de Compañías de Responsabilidad Limitada de Nueva York (Nylta, por sus siglas en inglés), que establece nuevas exigencias de divulgación para todas las Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés) creadas o habilitadas para operar en el estado.

La normativa exige que cada entidad presente información sobre sus “propietarios benficiarios”, lo que incluye nombre completo, fecha de nacimiento, dirección residencial o comercial y un número identificatorio válido. Esta obligación también alcanza a los solicitantes responsables de la formación de la empresa.

Las LLC creadas antes de enero de 2026 tendrán hasta el 31 de diciembre de ese mismo año para presentar su primer informe, mientras que las constituidas desde el inicio del año deberán hacerlo dentro de los 30 días posteriores a su formación. Las entidades exentas deberán aportar una declaración jurada que acredite los motivos de la exención y actualizar la información cada año.

El incumplimiento genera multas de US$250 y penalidades diarias que pueden alcanzar los US$500. En casos graves, el estado puede incluso suspender o disolver la compañía.