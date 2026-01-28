Llamado urgente del IRS: el aviso para no perder el reembolso de hasta US$8000 este año

El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) recordó a los contribuyentes que pueden ser elegibles para solicitar el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC). Este aplica para trabajadores de ingresos bajos y medios y puede otorgar hasta 8000 dólares.

Qué es el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo del IRS y quiénes califican

Quienes cumplan con ciertos límites de ingresos e inversiones son elegibles para obtener el EITC, ya sea que declaren con o sin hijos. Además, existen reglas diferenciales de calificación al crédito para militares y clérigos.

El IRS recuerda las condiciones del crédito EITC para contribuyentes (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

De manera general, el sitio web del IRS enumera los siguientes requisitos:

Tener ingresos declarados .

. No superar el límite de inversiones , que para el año fiscal quedó establecido en US$11.950 .

, que para el año fiscal quedó establecido en . Contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha de vencimiento para la declaración de impuestos.

para la declaración de impuestos. Haber sido ciudadano estadounidense o residente permanente durante todo el año fiscal que se declara.

que se declara. No presentar el formulario 2555, denominado de “ingresos ganados en el extranjero”.

Además, en el caso de que un contribuyente esté separado de su cónyuge y no presente una declaración conjunta, deberá cumplir ciertas reglas adicionales.

Por su parte, el IRS aclara que un número de Seguro Social puede no ser válido en ciertos casos: por ejemplo, si se emitió después de la fecha de vencimiento de la declaración.

También puede no ser utilizable cuando fue otorgado únicamente para solicitar un beneficio financiado por el gobierno federal de EE.UU. y no autoriza a trabajar.

Entre otros requisitos, los contribuyentes necesitan un número de Seguro Social válido para reclamar el EITC ante el IRS KenTannenbaum - SSA

Para ciudadanos estadounidenses y extranjeros con green card que hayan obtenido el estatus recientemente y no hayan actualizado la tarjeta del Seguro Social, la recomendación de la entidad es pedir el cambio lo antes posible.

Los límites de ingresos y hasta cuánto se paga por el EITC del IRS

En otro apartado de su sitio, la agencia impositiva de EE.UU. establece cuáles son los ingresos máximos que pueden tener los contribuyentes para solicitar el EITC:

Sin hijos : si declara por separado, US$19.104 y si lo hace con su cónyuge, US$26.214 .

: si declara y si lo hace . Con un hijo : si declara por separado, US$50.434 y si lo hace con su cónyuge, US$57.554 .

: si declara y si lo hace . Con dos hijos : si declara por separado, US$57.310 y si lo hace con su cónyuge, US$64.430.

: si declara y si lo hace con su cónyuge, US$64.430. Con tres hijos o más: si declara por separado, US$61.555 y si lo hace con su cónyuge, US$68.675.

Quienes pasen estos umbrales según cada categoría no son elegibles para solicitar el crédito.

Los contribuyentes que cumplan con los requisitos de ingresos pueden solicitar el crédito ante el IRS y obtener hasta US$8046 Freepick

Por otro lado, el IRS también detalla cuáles son los montos máximos a recibir por el EITC según cada caso:

Contribuyentes sin hijos que califiquen: US$649 .

que califiquen: . Con un hijo que califique: US$4328 .

que califique: . Con dos hijos que califiquen: US$7152 .

que califiquen: . Con tres o más hijos que califiquen: US$8046.

El evento del IRS para concientizar a los contribuyentes sobre el EITC

La agencia impositiva estadounidense organiza el "Día de Concientización sobre el EITC“, que tiene como objetivo difundir las condiciones de este crédito y que más usuarios elegibles sepan que cuentan con esta posibilidad.

El evento forma parte de una campaña y se organiza con información en distintos idiomas. Este año se llevó a cabo el viernes 23 de enero.