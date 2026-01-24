¿Te pueden congelar la cuenta bancaria en EE.UU.? Los casos reales en los que el IRS sí actúa

El embargo es uno de los recursos con los que cuenta el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Entre otras cuestiones, esta medida permite congelar cuentas bancarias para cobrar una deuda. Más allá de que siempre existe la posibilidad de que se aplica en caso de deberle algún pago a la entidad de Estados Unidos, hay instancias previas antes de llegar a esta determinación.

Cuáles son los casos en los que el IRS realiza un embargo y congela una cuenta bancaria

El IRS explica en su sitio web cómo funciona un embargo y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que un contribuyente enfrente esta situación. Concretamente, la agencia lo define como una incautación legal “para saldar una deuda tributaria”.

El IRS puede aplicar embargos para cobrar deudas tributarias (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

Esto está autorizado por el Código de Rentas Internas (IRC, por sus siglas en inglés), que “autoriza la imposición de gravámenes para recaudar impuestos morosos”. Por eso, técnicamente, cualquier deuda impositiva puede implicar el congelamiento de una cuenta bancaria.

Sin embargo, el IRS también indica que para llegar a la instancia de un embargo es necesario que hayan fallado una serie de pasos previos para que el contribuyente se comprometa a saldar su deuda.

La agencia detalla que usualmente solo embarga a un deudor luego de pasar por las siguientes etapas:

Luego de una evaluación del impuesto, el IRS descubrió la deuda y envió un aviso y demanda de pago .

. El contribuyente se negó a pagar o no se contactó con la agencia para manifestar su voluntad de saldar la deuda.

para manifestar su voluntad de saldar la deuda. La agencia envió una notificación final de intención de embargo y una notificación de derecho a audiencia . Esta debe entregarse 30 días antes de concretar la incautación y se puede entregar en persona, ya sea en el domicilio o en el lugar de trabajo.

y una . Esta debe entregarse 30 días antes de concretar la incautación y se puede entregar en persona, ya sea en el domicilio o en el lugar de trabajo. Tras esas instancias, el contribuyente no respondió y recibió una notificación anticipada de contacto con terceros. Esta documentación indica que el IRS puede comunicarse con otras personas o entidades con respecto a la determinación o el cobro de la obligación tributaria.

El IRS solo congela cuentas bancarias para cobrar deudas luego de una serie de pasos Freepik

Recién luego de todas esas instancias, el IRS concreta el embargo si el deudor continúa sin la intención de pagar.

Cuál es la mejor manera de evitar un embargo del IRS

Para evitar sufrir el congelamiento de la cuenta bancaria u otras incautaciones que posibilita el embargo por una deuda con el IRS, lo mejor es manifestar la intención de pagar.

En ese sentido, lo recomendable es acordar un plan de pagos. Según detalla la entidad en otro apartado de su sitio, "el IRS generalmente tiene prohibido embargar y su plazo para cobrar se suspende o prolonga mientras esté pendiente" este tipo de acuerdo.

La mejor manera para evitar un embargo del IRS por una deuda es acordar un plan de pagos Freepick

Los tipos de faltas por los que el IRS puede sancionar a un contribuyente

Más allá del embargo a deudores, la agencia estadounidense tiene una serie de categorías de infracciones y cada una conlleva distintas condiciones. Estas son:

Informativa : quienes no presentan su información correctamente en una declaración.

: quienes no presentan su información correctamente en una declaración. Sanción de falta de presentación : al no presentar una declaración de impuestos.

: al no presentar una declaración de impuestos. Falta de pago : cuando hay deudas.

: cuando hay deudas. Relacionadas con la precisión : cuando se reclama un crédito incorrectamente.

: cuando se reclama un crédito incorrectamente. Reclamo erróneo de crédito : cuando el contribuyente solicita reembolso o crédito de impuesto a la renta por una cifra excesiva sin justificarlo.

: cuando el contribuyente solicita reembolso o crédito de impuesto a la renta por una cifra excesiva sin justificarlo. Sanciones a preparadores de impuestos : puede usarse por distintas fallas.

: puede usarse por distintas fallas. Cheques no cumplidos : inconvenientes con esta forma de pago.

: inconvenientes con esta forma de pago. Pago insuficiente del impuesto estimado : aplica de forma diferente en empresas y personas físicas.

: aplica de forma diferente en empresas y personas físicas. Problemas en la presentación de información internacional: está dirigida a contribuyentes que no expliquen correctamente actividad financiera en el extranjero.