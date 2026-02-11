Alerta meteorológica: el clima daría un giro drástico con el regreso de El Niño a fines de la primavera boreal

Las condiciones invernales en Estados Unidos marcan el inicio de 2026 con temperaturas por debajo de lo normal en distintos estados. Sin embargo, los centros de monitoreo climático anticipan modificaciones en la circulación atmosférica de cara a la primavera y el verano boreal, lo que podría favorecer el regreso de El Niño.

¿Regresa El Niño?: qué se espera en el clima de EE.UU. para los próximos meses

Especialistas en meteorología sostienen que el actual episodio de La Niña muestra señales de debilitamiento acelerado y el sistema podría transitar hacia una fase neutral en los próximos meses, antes de un eventual retorno de El Niño.

Los modelos NMME e IMME mantienen la tendencia hacia una transición a condiciones de El Niño X @jnmet

Jason Nicholls, meteorólogo de AccuWeather, señaló que los modelos NMME e IMME, utilizados para predecir anomalías climáticas estacionales, mantienen la tendencia hacia una transición a condiciones de El Niño hacia fines de la primavera boreal o durante el verano. “También se observan indicios del desarrollo de un dipolo positivo en el océano Índico a finales de 2026″, agregó en una publicación de X.

Los reportes técnicos del Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) asignan una probabilidad del 75% a la transición hacia condiciones ENSO-neutral. “Esto es probable al menos hasta finales de la primavera boreal de 2026”, aseguraron.

Los organismos de referencia en monitoreo climático prevén que la fase neutral se mantenga al menos hasta el período abril-junio. Según detallaron en un análisis de predicciones, este escenario marcaría el cierre del ciclo frío asociado a La Niña y abriría la puerta a nuevas configuraciones atmosféricas.

El cambio en el Pacífico ecuatorial podría modificar los patrones globales durante el segundo semestre del año. La evolución posterior dependerá de la dinámica oceánica y atmosférica en los próximos meses.

Los monitoreos indican que es probable que el evento climático se de a fines de la primavera boreal; sin embargo, depende del desarrollo del tiempo conforme pasen los días X @jnmet

Pronóstico para la primavera 2026 en Estados Unidos

AccuWeather proyecta que la primavera boreal estará influida por una corriente en chorro más lenta y una trayectoria de tormentas más activa en el sur de EE.UU. Esta combinación podría generar sistemas de precipitación de desplazamiento más pausado.

“La transición a un clima más cálido será más lenta en el noreste, los Grandes Lagos y el noroeste del Pacífico, en comparación con los promedios históricos”, aseguró Paul Pastelok, experto principal de AccuWeather. “Se espera que el clima primaveral más cálido llegue temprano este año en gran parte del suroeste, desde el sur de California hasta Texas”, señaló.

Uno de los principales focos de las predicciones se ubica en el valle del Mississippi y el valle de Ohio. La combinación de deshielo y lluvias primaverales intensas podría elevar el riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos.

Aunque los niveles hídricos se encuentran actualmente bajos en sectores del centro del país norteamericano, los expertos advierten que varios eventos consecutivos de tormenta podrían modificar ese panorama en un corto período.

Por otro lado, se prevé una menor cantidad de tornados en comparación con 2025, pero con episodios de lluvias intensas y vientos que podrían generar daños.

“Las inundaciones son el principal peligro esta primavera, especialmente con las tormentas de movimiento más lento que se esperan”, agregó Pastelok.

Para que se declare oficialmente un episodio de El Niño, las temperaturas en la región Niño 3.4 deben estar al menos 0,5°C por encima del promedio X @jnmet

Qué es El Niño y cómo se mide el fenómeno en 2026

El Niño es una fase del fenómeno ENSO caracterizada por el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico tropical central y oriental. Este proceso altera la circulación atmosférica y genera efectos en distintas regiones del planeta.

Para declarar oficialmente un evento de El Niño, las temperaturas en la región deben situarse al menos 0,5°C por encima del promedio durante varios trimestres consecutivos. En 2026, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) adoptó el Índice Oceánico del Niño Relativo (RONI, por sus siglas a en inglés) como herramienta principal de seguimiento.

El RONI mide la temperatura del Pacífico tropical en relación con el promedio del conjunto de los trópicos. Este enfoque permite evaluar con mayor precisión la magnitud del fenómeno en un contexto de calentamiento global.