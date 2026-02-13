LA NACION

Mamdani retrocede en Nueva York: frena una promesa central de su campaña

El alcalde de la Gran Manzana dijo que no podrá ampliar un programa para inquilinos por la situación presupuestaria

Durante una conferencia de prensa reciente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio marcha atrás con una de sus promesas de campaña. El mandatario expresó que no podrá hacer la expansión que tenía planeada para CityFHEPS, una iniciativa que ayuda a ciertos inquilinos a pagar el alquiler. Junto con la justificación de la limitación presupuestaria, enumeró otras medidas de su gobierno.

Mamdani dijo que no impulsará la expansión de CityFHEPS que había prometido en Nueva York

Durante una conferencia de prensa del 12 de febrero, el alcalde se refirió a la expansión del programa CityFHEPS, conocido también como los vales de alquiler.

En campaña, el alcalde había mencionado que buscaría extender la elegibilidad para que más personas pudieran acceder. Sin embargo, ahora el panorama es distinto.

La respuesta de una asociación ante la medida de Mamdani

Tras asumir su cargo, Mamdani dijo que debía postergar la expansión del CityFHEPS por la situación del presupuesto. En respuesta, una agrupación civil de Nueva York presentó una demanda para asegurar que la iniciativa no frene su crecimiento, según recopiló The New York Times.

En la conferencia, el demócrata habló sobre la disputa y dijo que su administración busca un acuerdo legal para cerrar el litigio. En esa misma línea, también explicó los motivos por los que tomó la decisión de postergar la expansión.

Allí, aseguró que una “mala gestión fiscal” de gobiernos anteriores de la Gran Manzana dio como resultado una situación que hace imposible cumplir su promesa de campaña. En ese sentido, Mamdani remarcó que su objetivo es entregar un presupuesto sostenible a largo plazo.

Además, el alcalde neoyorquino afirmó que la asistencia al alquiler es solo una de las medidas con la que su gobierno busca colaborar con los inquilinos.

Qué es el CityFHEPS, el programa de asistencia al alquiler que Mamdani no expandirá por ahora

Según un documento oficial, el CityFHEPS es un “programa de asistencia con el alquiler destinado a ayudar a personas y familias a encontrar y mantener una vivienda”. En concreto, funciona como una ayuda para cubrir el costo de la renta a usuarios que están por debajo de cierto umbral de ingresos.

En general, la iniciativa permite hasta cuatro renovaciones anuales, por lo que se puede mantener durante un máximo de cinco años. Este tope no incluye a familias con una persona mayor de 60 años o con un adulto que recibe beneficios federales por discapacidad.

Las medidas sobre el alquiler que mantiene Mamdani

En su conferencia de prensa, el alcalde remarcó que impulsa el congelamiento de alquileres para inquilinos que vivan en unidades con renta estabilizada.

Por otro lado, a fines de febrero comenzarán a realizarse las rental ripoffs, o audiencias por estafas en el alquiler, que permitirán a los inquilinos denunciar malas condiciones y problemas con los propietarios ante las autoridades.

Nueva York confirmó recientemente cuándo será la primera tanda de encuentros:

  • Jueves 26 de febrero de 17:30 a 20:30 hs, Downtown Brooklyn
  • Jueves 5 de marzo de 17:30 a 20:30 hs, Long Island City, Queens
  • Miércoles 11 de marzo de 17:30 a 20:30 hs, Fordham, en el Bronx
  • Sábado 28 de marzo de 11 a 17 hs, East Harlem, Manhattan
  • Martes 7 de abril de 17:30 a 20:30 hs, North Shore, Staten Island
