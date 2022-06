Ola de calor en Estados Unidos: el dramático efecto en las vacas y el video que circuló y generó alarmas

Las autoridades de Estados Unidos han alertado a millones de ciudadanos sobre una fuerte ola de calor desde el fin de semana pasado, y parece que este fenómeno climatológico ya dejó algunos estragos en el estado de Kansas. Se localizaron alrededor de 400 bovinos sin vida a causa de “estrés térmico”, según un video que circula en redes sociales, en el que se observa a un gran grupo de vacas apiladas en el suelo, sobre un campo de terracería en la localidad de Ulysses.

En dicha grabación, se observa a muchos bovinos tirados y sin vida. Según la descripción de la usuaria de Twitter que lo publicó, esto ocurrió en los últimos días, pero en realidad ni las autoridades locales ni federales han confirmado la versión. No obstante, el clip ya recorre diversos medios de comunicación e incluso inundó de comentarios las plataformas digitales: muchos usuarios aseguran que se trata de una información falsa, pero otros consideran que existe una probabilidad alta de que haya ocurrido por las condiciones climatológicas en las que se encuentra Estados Unidos.

Mueren presuntamente decenas de bovinos por el calor en Estados Unidos

Los medios locales indican que la temperatura ha llegado hasta los 50 grados centígrados, logrando afectar la autorregulación de la temperatura del ganado. Esto quiere decir que, al registrar una temperatura mayor a los 50 grados, el viento no corre y se acelera el “estrés de calor” en estos animales, sin importar si están sanos o no. Incluso si los bovinos no mueren, las altas temperaturas les dejan graves secuelas físicas. A pesar de que las autoridades no han confirmado ni desmentido esta situación, es muy probable que haya más animales con cambios fisiológicos como pérdida de peso, menor producción de leche y baja esperanza reproductiva por la situación del clima en el país norteamericano.

En Kansas, por ejemplo, miles de cabezas de ganado murieron en los últimos días debido al alto calor y humedad, de acuerdo con The Washington Post. Al menos 2000 cabezas habrían muerto hasta el martes en esta localidad, dijo un portavoz del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, según Reuters. El recuento se basó en el número de solicitudes que recibió la agencia para ayudar a deshacerse de los cadáveres.

Desde hace días, las autoridades alertaron sobre la agitación atmosférica, un patrón climático que se une al “anillo de fuego”, lo que los meteorólogos determinan como un domo de calor. En este caso, el llamado anillo de fuego se estacionó sobre el valle de Tennessee, con altos niveles de humedad, fenómeno que podría permanecer en el país por una o varias semanas.

Mapa de la ola de calor en Estados Unidos WPC

¿Qué es el estrés térmico en bovinos?

Se denomina estrés térmico, estrés calórico o estrés de calor al conjunto de cambios y afectaciones que registran los animales que se encuentran bajo ambientes con temperaturas elevadas. Este clima los lleva a una disminución de su eficiencia productiva en varios aspectos y, cuando ocurre, su temperatura corporal y frecuencia respiratoria son más altas.

Debido al calor intenso, muchos establecimientos cierran sus puertas en Estados Unidos Kena Betancur - AFP

En el caso de los bovinos, el calor puede provocar una disminución de la ingesta de alimentos y del rendimiento, lo cual causaría la muerte en casos muy graves, como fue lo que presuntamente ocurrió en Kansas con 400 vacas.

Recomendaciones para cuidarse del calor

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha emitido desde hace varios días algunas alertas y recomendaciones para todos los ciudadanos, ante el fuerte golpe de calor que vive el país. Además, en territorio estadounidense una de las principales causas de muerte cada año están relacionadas con el clima, así que es importante tomar en cuenta los siguientes consejos: