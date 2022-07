Llevó a su novio a hacerse masajes, le hizo una prueba de fidelidad y todos aplaudieron su reacción

Lo que era un momento de relajación, se convirtió en motivo de risa para las más de siete millones de personas que reprodujeron un video en TikTok, cuando Antonella Bertello decidió someter a su novio a una difícil prueba de fidelidad. La joven lo llevó a que le dieran un masaje y todo transcurría bien, hasta que se hizo pasar por la masajista y le dio un beso en la boca para ver su reacción. Él actuó de una manera impensada, que la sorprendió tanto a ella como a todos los usuarios de la red social.

El video, que fue publicado en la cuenta @antonellabertello, se volvió viral de inmediato por la inédita reacción del joven. La grabación muestra el momento en que él está acostado boca arriba, en una cama para masaje ubicada frente al mar, cuando de pronto supuestamente la mujer del servicio le da un beso inesperado.

¿Cómo reaccionó? En un momento de adrenalina, primero abrió los ojos y al mismo tiempo quitó con su mano a la persona y, cuando despertó por completo, se dio cuenta de la identidad de que la mujer que había tocado sus labios era su novia.

Una tiktoker le hace una broma a su novio y éste la cachetea

Todos los presentes se sorprendieron, ya que la pareja estaba en medio de unas vacaciones relajantes, según lo que se aprecia en el clip. La escena transcurrió muy rápido y el joven actuó de esa forma porque pensaba que una desconocida había cometido un abuso, así que la alejó para protegerse y los usuarios se rieron de él.

El video acumula poco más de siete millones de reproducciones y miles de comentarios de halago hacia su actitud, por la lealtad que demostró tenerle a su pareja. Por un lado, se distinguieron las mujeres que aplaudieron ese acto y envidiaron la relación tan noble que tenía con su novia. En este sentido, varias personas dijeron que habrían hecho lo mismo que él.

“Yo me habría ofendido si no hubiera reaccionado así”, “No hace falta que aclares nada. La reacción de cualquiera habrían sido la misma si le daban un beso sin esperarlo”, “Qué bueno que sea leal aunque no sabía que tú estabas presente. De aplaudir”, “Bueno ya sabes que no es un fácil, no se deja besar por cualquiera”, “Chica, ahí es”, “Me siento tranquila por su reacción”, fueron la mayoría de las reacciones que el novio recibió a favor por la manera en la que demostró, al menos a consideración de la comunidad virtual, su fidelidad.

Así fue el momento en que la joven le dio un beso a su novio @antonellabertello/TikTok

También hubo algunos que se divirtieron con la situación y mencionaron que seguramente toda la relajación que el joven sentía en ese instante por estar frente al mar recibiendo un masaje se le esfumó: “El aura que sentía en ese momento del relax salió volando”.

Finalmente, hasta el nombre de Gerard Piqué resaltó entre los comentarios luego de que un usuario destacara que todos los hombres son fieles, a excepción de la expareja de Shakira. “Es nuestra naturaleza ser fiel, el único infiel es Piqué, por eso todos los hombres lo pitaban en el juego”, escribió.