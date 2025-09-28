Los 10 trabajos mejor pagados sin título universitario: más del 20% de los empleados superan los US$100 mil dólares

Un análisis de datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo, realizado por LendingTree, reveló que en ciertas ocupaciones un porcentaje significativo de trabajadores sin licenciatura obtiene salarios de seis cifras. Aunque solo el 9,1% de quienes no cuentan con título universitario alcanzan ese nivel de ingresos, en diez empleos específicos la proporción es elevada.

Cuántos trabajadores ganan seis cifras en EE.UU.

El informe de LendingTree mostró que alrededor de 5,7 millones de trabajadores sin licenciatura en Estados Unidos ganaron 100 mil dólares o más en 2023.

Aunque representan una minoría dentro del mercado laboral, la cifra pone en evidencia que existen sectores donde los ingresos elevados no dependen de un título universitario de cuatro años.

Los instaladores y reparadores de ascensores ocupan la posición más destacada en términos de proporción de trabajadores sin licenciatura que alcanzan ingresos de seis cifras Freepik

En promedio, solo el 9,1% de los empleados a tiempo completo sin título universitario alcanzó ese umbral salarial. Sin embargo, en ocupaciones técnicas, de transporte y oficios especializados, los porcentajes se elevaron de forma notable, en algunos casos por encima del 40%.

Los 10 empleos mejor pagados en EE.UU. sin título universitario

La información de LendingTree permite clasificar las ocupaciones con más presencia de trabajadores sin licenciatura que logran ingresos de seis cifras:

Instaladores y reparadores de ascensores : el 47,5% de los empleados logran superar las seis cifras. El ingreso medio para este trabajo es de US$100.290 .

: el 47,5% de los empleados logran superar las seis cifras. El ingreso medio para este trabajo es de . Ingenieros y operadores de locomotoras : el 41,3% de los trabajadores sin título universitario logran ganar seis cifras. El ingreso medio es de US$97.899 .

: el 41,3% de los trabajadores sin título universitario logran ganar seis cifras. El ingreso medio es de . Operadores y despachadores de centrales eléctricas : 41,2%. Ingreso medio de US$100 mil .

: 41,2%. Ingreso medio de . Instaladores y reparadores de líneas eléctricas : 40,5%. Ingreso medio de US$92.291 .

: 40,5%. Ingreso medio de . Supervisores de primera línea en extinción y prevención de incendios : 33,5%. Ingreso medio de US$99.555 .

: 33,5%. Ingreso medio de . Controladores de tráfico aéreo y especialistas en operaciones de aeródromos : 26,6%. Ingreso medio de US$84.952 .

: 26,6%. Ingreso medio de . Conductores de ferrocarril y jefes de patio : 25,9%. Ingreso medio de US$82.592 .

: 25,9%. Ingreso medio de . Operadores de plantas y sistemas diversos : 25,9%. Ingreso medio de US$75.000 .

: 25,9%. Ingreso medio de . Operadores de grúas y torres : 23,6%. Ingreso medio de US$70.000 .

: 23,6%. Ingreso medio de . Operadores de maquinaria minera subterránea: 23,6%. Ingreso medio de US$73.000.

La lista pone en relieve que los empleos con mayor presencia de ingresos elevados sin licenciatura corresponden a sectores industriales, de transporte, energía y oficios técnicos.

Los ingenieros y operadores de locomotoras representan la segunda ocupación con mayor proporción de trabajadores sin licenciatura que alcanzan ingresos superiores a US$100 mil Freepik

La influencia de los oficios técnicos y especializados

Los oficios especializados presentan un costo de formación más bajo que una carrera universitaria tradicional.

Certificaciones técnicas en áreas como mantenimiento de vehículos o sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) ofrecen un retorno de inversión estimado en US$313 mil, mientras que un título universitario de cuatro años tiene un retorno promedio de US$160 mil, según un estudio de la Base para la Investigación sobre la Igualdad de Oportunidades.

El costo de entrada a estos trabajos también es menor. En el ciclo 2023-2024, la matrícula en universidades públicas de cuatro años fue de US$8878, mientras que en instituciones técnicas o comunitarias de dos años el promedio fue de US$4072, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

A esto se suma la demanda constante de mano de obra en sectores de infraestructura, transporte y energía, donde la automatización tiene un impacto reducido debido a la necesidad de intervención manual.

La escasez persistente de trabajadores calificados en muchos oficios especializados mantiene presión ascendente sobre los salarios Freepik

Ciudades con más trabajadores sin título que ganan igual o más de US$100 mil

El análisis de LendingTree también identificó las áreas metropolitanas donde se concentra la mayor proporción de trabajadores sin licenciatura que logran ingresos de seis cifras.

San Francisco, California, lidera la lista con un 17,1%.

lidera la lista con un 17,1%. Seattle, Washington, con 17%.

con 17%. San José, California, con 16,7%.

En general, las ciudades con mayor costo de vida tienden a presentar más oportunidades para que personas sin título universitario obtengan ingresos elevados.