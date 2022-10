Los 10 trabajos menos estresantes y con sueldos de más de 100.000 dólares al año en Estados Unidos

escuchar

En la vida profesional puede haber diferentes motivaciones. Mientras que para algunos lo primordial es la necesidad de progresar y de profesionalizarse, otros priorizan el dinero. Algunos incluso buscan lograr el equilibrio y optan por buscar un buen empleo con cantidades mínimas de estrés. En ese sentido, la Red de Información Ocupacional del Departamento de Trabajo recopiló una lista de aquellos que pagan un salario medio anual de más de 100.000 dólares, pero que cumplen con esta característica.

No se trata de trabajos que son libres de estrés, pero en comparación con otros, como por ejemplo, los del personal de salud, tienen niveles inferiores. A continuación se presenta una lista de aquellos que están por debajo de 70 sobre 100 en Estados Unidos.

Analista de inteligencia empresarial

Son personas que toman nota de los datos empresariales, crean informes y recomiendan las medidas que deben seguirse en la empresa. Los puestos piden estudios universitarios. El salario anual es de 100.910 dólares.

Científico de materiales

Quienes cumplan este perfil deben ser capaces de investigar formas de combinar y fortalecer los materiales, por eso experimentan con diferentes aleaciones. Los puestos requieren posgrado y también una amplia experiencia en el área. El salario es de 100.090 dólares.

Científico tecnólogo

Usan datos de aviones o satélites y resuelven problemas complejos, como de seguridad nacional y gestión de recursos. Para poder aplicar a una vacante, los empleadores piden posgrado que incluyan un máster, así como experiencia. El sueldo anual es de 104.100 dólares.

Profesor de economía

Los trabajos con menos estrés y sueldos mayores a los 100.000 dólares en Estados Unidos Unsplash

Sus funciones son enseñar a los alumnos de grado o posgrado todo un temario de temas especializados. Preparan el material, asignan deberes y los califican. Debido a la naturaleza del puesto, se requiere experiencia. El sueldo ronda los 104.910 dólares al año.

Economista medioambiental

Realiza investigaciones y reportes sobre el uso de combustibles menos contaminantes. La mayoría requiere tanto de especialización como de experiencia. El salario es de aproximadamente 105.630 dólares anuales.

Ingeniero químico

Diseñan los equipos de las plantas químicas y los procesos para mantener la seguridad de las personas que trabajan con reacciones químicas. Es indispensable la experiencia previa en la materia. El sueldo anual es de cerca de $105.550 dólares.

Matemático

Aplican teorías matemáticas para resolver problemas de diferentes áreas y también hacen informes sobre sus hallazgos. Se requiere un máster y experiencia importante. El salario anual es de 108.100 dólares.

Los trabajos con menos estrés y sueldos mayores a los 100.000 dólares en Estados Unidos Unsplash

Especialista en rehabilitación de terrenos baldíos y director de obra

Planifican y supervisan el saneamiento y reutilización de terrenos contaminados, además de que garantizan el cumplimiento de la legislación y normas medioambientales. El sueldo anual es de 124.650 dólares.

Especialista en recursos hídricos

Diseñan y aplican programas del suministro, calidad y regulación del agua. Se requiere licenciatura y experiencia de campo. El salario ronda los 137.900 dólares anuales.

Físico

Ejecutan investigaciones, las analizan, evalúan datos y desarrollan teorías. La mayoría de los puestos exige un título de posgrado, máster o doctorado. El salario anual es de aproximadamente 152.430 dólares.

Aunque no quiere decir que los profesionales no experimenten presiones en su campo, la razón de esta clasificación, de acuerdo con CNBC Make it, es que están enfocados en el cliente y no tienen una relación directa con las vidas humanas, plazos ajustados o culturas competitivas. No obstante, se pueden conjugar con otros factores, como las horas, el empleador o la geografía.

