Los anuncios del Super Bowl 2026: qué marcas pagaron US$8 millones por 30 segundos de publicidad

Dentro de los múltiples atractivos que tiene el Super Bowl como evento, uno de ellos es el rubro de los anuncios. Más allá del aspecto deportivo, la final de la NFL presenta comerciales elaborados en los que estrellas de distintos rubros aparecen en la pantalla. Hasta el momento, ya se conocen adelantos de múltiples marcas que pagaron la tarifa de 8 millones de dólares por 30 segundos de aire.

Las marcas que ya confirmaron sus anuncios en el Super Bowl 2026

El evento se realizará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Más allá de los miles de personas que estarán presentes en el estadio, millones de espectadores por televisión en Estados Unidos y el resto del mundo seguirán de cerca las acciones.

Las marcas que emitirán comerciales en el Suepr Bowl LX Gemini

Además del enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks, muchos esperan con emoción el momento de los anuncios. Con tanta atención del mundo, las marcas realizan producciones especiales para el evento.

En ese sentido, CBS Sports realizó una recopilación de las empresas que ya publicaron adelantos de los comerciales que presentarán en el Super Bowl LX y los famosos que participan. Estas son:

Pringles con Sabrina Carpenter .

con . Uber Eats con Bradley Cooper y Matthew McConaughey .

con y . Bud Light con Peyton Manning , Post Malone y Shane Gillis .

con , y . Squarespace con Emma Stone .

con . Instacart con Ben Stiller y Benson Boone .

con y . Skittles con Elijah Wood .

con . State Farm con Danny McBride y Keegan-Michael Key .

con y . Bosch con Guy Fieri .

con . Michelob Ultra con Chloe Kim y T.J. Oshie.

Además del listado, también se mencionaron los casos de Budweiser, Totino’s y Kinder, que no adelantaron la presencia de estrellas. Sin embargo, las dos primeras marcas dieron a entender que volverán a presentar personajes que tuvieron buena repercusión en el pasado, de acuerdo a CBS Sports.

El precio por los comerciales del Super Bowl aumentó en 2026

De acuerdo con lo que reveló originalmente Adweek, para el Super Bowl LX se estableció la tarifa en US$8 millones por 30 segundos de aire. Esto significa un aumento de US$1 millón en comparación con el valor del año anterior, que se había sostenido en las ediciones anteriores.

Según consignó USA Today, en las ediciones de 2023, 2024 y 2025 los 30 segundos de anuncio estaban fijados en US$7 millones.

El salto en el valor actual es de mayor magnitud cuando se compara con Super Bowls anteriores. Sin ir más lejos, la final de la NFL disputada en 2021 establecía US$5,5 millones por los 30 segundos de aire para anuncios, mientras que en el partido de 2022, la cifra fue de US$6,5 millones.

Lionel Messi participó en un comercial emitido durante el Super Bowl 2024 Anheuser-Busch InBev

NBC transmitirá el Super Bowl 2026: el acuerdo con otras cadenas

Para la edición del 8 de febrero, NBC será la encargada de la transmisión televisiva en Estados Unidos. De acuerdo con Sporting News, se trata de un acuerdo con Fox, CBS y ABC, en el que las cuatro se rotan los derechos para emitir la final de la NFL.

Junto con el canal principal, el Super Bowl también podrá seguirse a través de Peacock, plataforma propiedad de NBC.