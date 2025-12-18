“Los cheques ya están”: los trabajadores que cobrarán un bono de más de US$1700 en EE.UU. para Navidad, por orden de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bono de más de 1700 dólares antes de Navidad, que estará destinado a ciertos miembros del ejército de ese país. El mandatario republicano advirtió que "los cheques ya están en camino" y felicitó a los trabajadores por su labor.

Quiénes recibirán el cheque de US$1700 anunciado por Trump en Navidad

Trump declaró que los cheques de US$1776 son con motivo de agradecimiento a su servicio y en conmemoración del 250º aniversario del Ejército. Este bono lo denominó el “Dividendo del Guerrero”, durante una conferencia en la Casa Blanca el miércoles 17 de diciembre.

“Me enorgullece anunciar que 1.450.000 militares recibirán un dividendo especial, al que llamamos ‘Dividendo del Guerrero’, antes de Navidad“, precisó el mandatario republicano. Y siguió: ”En honor a la fundación de nuestra nación en 1776, enviaremos a cada militar US$1776″.

En un comunicado emitido el jueves 18 de diciembre, el Departamento de Guerra (Department of War) señaló que el bono está dirigido a los militares en servicio activo con grados salariales O-6 e inferiores al 30 de noviembre, así como a aquellos de la reserva con órdenes de servicio activo de 31 días o más en esa fecha.

El presidente de EE.UU. otorgó una bonificación navideña a los miembros del Ejército AP Foto/Eugene Hoshiko

Cuándo recibirán los miembros del Ejército de EE.UU. el bono de US$1776

Trump anunció que este pago único se emitirá antes del 20 de diciembre. “Los cheques ya están en camino”, precisó. Y agregó: “Nadie lo merece más que nuestros militares. Y les digo: ¡Felicidades a todos!“.

El mandatario republicano detalló que la financiación de este bono surgió de la aprobación del “gran y hermoso proyecto de ley”, que entró en vigor el 4 de julio pasado. “Ganamos mucho más dinero de lo que cualquiera pensaba gracias a los aranceles y la ley nos ayudó en el proceso", dijo.

Los homenajeados recibirán el bono el 20 de diciembre, según anticipó el mandatario Freepik

Así, el mandatario aclaró que alrededor de 1,28 millones de militares en servicio activo recibirán el dividendo, así como 174 mil de la reserva, que es no tributable a su asignación mensual regular de vivienda.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, resaltó el compromiso de la nación con sus militares. “El ‘Dividendo del Guerrero’ es una inversión directa en los valientes hombres y mujeres que perpetúan el legado de nuestras Fuerzas Armadas cada día", expresó.

En ese sentido, sumó: “Es un ejemplo más de cómo el Departamento de Guerra trabaja para mejorar la calidad de vida de nuestro personal militar y sus familias, incluyendo el salario, la vivienda y el apoyo religioso; todos los elementos para reconstruir nuestras Fuerzas Armadas".

La puntualización de Trump sobre una tendencia creciente en el Ejército de EE.UU.

El mandatario republicano señaló que “ahora, más que nunca, los estadounidenses están interesados en unirse al Ejército“. Trump indicó que el alistamiento en la institución militar registró cifras récord en el último tiempo.

“El año pasado, tuvimos una de las peores cifras de reclutamiento en la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Un año marca una gran diferencia”, concluyó.