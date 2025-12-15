Qué se sabe del cheque por US$2000 prometido en EE.UU.: ¿llegará antes de fin de año?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció cheques de 2000 dólares para ciertos ciudadanos elegibles, como una retribución por los pagos de los aranceles. En este escenario, muchos se preguntan si llegará antes de que termine 2025, dado que aún debe atravesar la evaluación legislativa y presupuestaria.

A quiénes está destinado el cheque de US$2000 prometido por Trump en EE.UU.

En noviembre, Trump aseguró que los ingresos por los aranceles permitirían entregar un pago directo de US$2000 a la mayoría de los estadounidenses. Este bono significará un alivio financiero para muchas familias y proviene de la recaudación de los impuestos aplicados por el mandatario republicano desde su regreso a la Casa Blanca.

Según el presidente de EE.UU., los incentivos derivarían de los ingresos arancelarios Freepik

Según el presidente estadounidense, los cheques estarán destinados a “todos” los ciudadanos de ese país, a excepción de las personas de altos ingresos.

¿Qué se sabe del pago de bonos de 2000 dólares?

El pago de ese bono necesita de aprobación parlamentaria, por lo que todo indica que los cheques no llegarían a tiempo en 2025.

“Ahora somos el país más rico y respetado del mundo“, expresó Trump en su perfil de Truth Social el 9 de noviembre pasado, al aludir a una inflación “casi nula” y a un precio bursátil “récord”.

Así, el mandatario republicano indicó que, con la recaudación de los aranceles, eliminaría una deuda de US$37.000 millones y pagaría un dividendo de al menos US$2000 por persona.

El mensaje de Trump en donde afirma que se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona Captura de pantalla Truth Social @realDonaldTrump

La advertencia sobre los cheques de US$2000 que prometió Trump

Expertos consultados por CNN anticiparon que la aprobación de los cheques por US$2000 derivados de los ingresos por aranceles podrían registrar “una crisis de asequibilidad” más grave.

La principal razón se basó en que diversos estudios indicaron que los pagos de estímulo contribuyeron a la inflación en otras etapas.

"Enviar cheques a la gente es una mala manera de estimular la economía“, advirtió el exasesor económico de Trump Stephen Moore. Y añadió: ”Si hay ingresos arancelarios, deberían utilizarse para reducir los impuestos sobre la renta de forma generalizada. Los cheques de estímulo solo fomentan la inflación“.

Expertos cuestionan si los cheques de alivio prometidos por Trump podrían cubrirse con los ingresos arancelarios ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Cuál es la recaudación por los aranceles impuestos por Trump

Un informe consignado por AP reveló que los aranceles recaudaron US$195 mil millones en el año fiscal 2025, con fecha de fin el 30 de septiembre, lo que registró un 153% más que en el de 2024, donde se percibieron US$77.000 millones.

Sin embargo, la vicepresidenta de política fiscal federal de Tax Foundation, Erica York, indicó que "los números, simplemente, no cuadran“.

En ese sentido, señaló que el gobierno federal no otorgó los suficientes datos por el momento como para realizar un análisis presupuestario sobre los pagos de estímulo anunciados.

Por su parte, el analista del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, John Ricco, sumó que los ingresos anuales de los aranceles, estimados entre US$200 mil y US$300 mil, “no serían suficientes” para compensar los cheques de US$2000 para los estadounidenses.

Según los cálculos de los expertos, esa inversión representaría alrededor de US$600 mil millones al año, una cifra superior a la registrada en los ingresos.