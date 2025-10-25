Los mejores 10 mejores suburbios para vivir en EE.UU. lejos de la ciudad

El costo de vida de las grandes ciudades de EE.UU. se ha vuelto cada vez mayor. En busca de asequibilidad, una empresa especializada en información y calificaciones sobre centros educativos, hizo un ranking con los suburbios que se posicionan como los diez mejores para vivir lejos del bullicio de las metrópolis más urbanizadas.

Opciones atractivas: suburbios para vivir en Estados Unidos

La búsqueda de los mejores suburbios puede ser impulsada por el deseo de escapar de la ajetreada vida urbana, establecerse con una familia o tener una versión distinta del “sueño americano”.

Alejarse del ruido de las grandes urbanizaciones es posible en estos vecindarios Google Maps/Kevin Xu

Niche, empresa especializada en información y calificaciones sobre escuelas primarias y secundarias, universidades, ciudades, vecindarios y empresas en EE.UU., recopiló los diez mejores suburbios.

Chesterbrook, Pensilvania:

5.439 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$432.200.

Ingreso familiar medio: US$140.972.

Carmel, Indiana:

100.501 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$455.500.

Ingreso familiar medio: US$134.602.

Madison, Alabama:

58.335 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$367.900.

Ingreso familiar medio: US$131.436.

Johns Creek, Georgia:

82.115 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$583.700.

Ingreso familiar medio: US$160.185.

Ardmore, Pensilvania:

14.165 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$446.300.

Ingreso familiar medio: US$115.273.

Penn Wynne, Pensilvania:

6.220 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$532.200.

Ingreso familiar medio: US$156.056.

Brookline, Massachusetts:

62.822 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$1.233.100.

Ingreso familiar medio: US$140.631.

Cinco Ranch, Texas:

19.139 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$459.500.

Ingreso familiar medio: US$157.395.

Okemos, Michigan:

25.503 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$336.800.

Ingreso familiar medio: US$97.603.

Naperville, Illinois:

149.424 habitantes.

Valor medio de vivienda: US$509.900.

Ingreso familiar medio: US$150.937.

El mejor suburbio para vivir en EE.UU.

Chesterbrook fue el mejor posicionado en el ranking. Se encuentra en el condado de Chester, en el estado de Pensilvania.

El suburbio está dentro del municipio de Tredyffrin Township y muy próximo a la zona de la “Main Line” del área metropolitana de Filadelfia, a aproximadamente 32 kilómetros.

La comunidad fue desarrollada como un proyecto planificado (“planned community”) a fines de los años 70 y comienzos de los 80, sobre terrenos que anteriormente tenían usos rurales o agrícolas, según los documentos oficiales. Se diseñó con énfasis en vivienda, espacios verdes y cierta mezcla de usos residenciales y comerciales.

Chesterbrook fue colocado en el puesto más alto del listado de suburbios Facebook: AccessChesterbrook

Una de las ventajas más destacadas del lugar es su entorno natural y los espacios de recreación: por ejemplo, el parque Wilson Farm Park y senderos peatonales y ciclistas que conectan con el cercano Valley Forge National Historical Park.

Un residente que dejó una reseña en el sitio, expresó: “La zona es muy conveniente, ya que está cerca de autopistas, tiendas y empleos”. Y agregó: “El centro comercial está a solo diez minutos en coche y las oficinas corporativas están dispersas. El área es limpia y está rodeada de exuberante vegetación natural”.

Aclaraciones sobre las elecciones de los mejores suburbios en EE.UU.

Cabe destacar, que la clasificación consideró factores como el costo de vida, las tasas de criminalidad, las tasas de empleo, el acceso a bares y restaurantes, los tiempos de viaje al trabajo y la diversidad étnica.

Además, Niche definió a un suburbio como “un lugar ubicado dentro de un área urbanizada definida por el Censo, pero fuera de la ciudad principal con una población de al menos 1000”.