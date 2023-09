escuchar

Más allá de las ofertas de vuelos que caracterizan a las aerolíneas de bajo costo, un grupo de expertos analizó cientos de itinerarios en aeropuertos de Estados Unidos para identificar cuáles son las terminales donde se combinan una serie de factores, que incluyen la competencia entre las compañías y la cantidad de salidas disponibles, que suelen hacer que los pasajeros consigan vuelos más baratos.

Durante los últimos 12 meses, la plataforma de monitoreo de precios de pasajes aéreos Going recolectó información sobre las opciones de vuelos desde 182 aeropuertos de EE.UU. para determinar dónde estuvieron las ofertas más frecuentes tanto en vuelos nacionales como internacionales para viajar en clase económica.

El aeropuerto JFK de Nueva York es la mejor puerta de salida para los viajeros internacionales que buscan variedad de rutas y buenos precios Miguel Ángel Sanz / Unsplash

Entre los hallazgos, los expertos en viajes concluyeron que los aeropuertos en las áreas metropolitanas más grandes de EE.UU. son los que tienden a tener más ofertas de vuelos baratos, tanto nacionales como internacionales, que se vuelven más frecuentes por la intensa competencia de las aerolíneas y la cercanía de otras terminales que les disputan el tráfico de pasajeros.

“Enviamos miles de ofertas de vuelos nacionales a nuestros miembros con precios tan bajos como US$29 por un vuelo redondo, y no es en Spirit (aerolínea de bajo costo). No mandamos ninguna oferta que no cumpla con nuestros estándares, lo que significa que no hay escalas brutalmente largas o aerolíneas terribles con un montón de cargos adicionales”, explicó en un comunicado Scott Keyes, fundador y director de la plataforma, con motivo de la presentación de su análisis.

El costo promedio de un vuelo redondo internacional fue de US$447, mientras que una ruta nacional tuvo un promedio de US$185 Erik Odiin / Unsplash

¿Dónde encontrar los vuelos más baratos de EE.UU.?

Con un precio promedio de US$447 por vuelo redondo y más de 400 ofertas disponibles, el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York es la mejor opción para quien busca viajar a uno de los 120 destinos internacionales cubiertos por alguna de las más de 70 aerolíneas que operan en dicha terminal.

Mientras que, en el caso de vuelos dentro de EE.UU., la principal puerta de salida sería el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mejor conocido por la clave de LAX, en donde se reportaron 135 ofertas con un costo promedio de US$185, aunque algunos destinos populares como Houston o Chicago se pueden conseguir por menos que eso.

Según el reporte de los expertos en monitoreo de vuelos, los vuelos internacionales más baratos se pueden encontrar en:

Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York

Aeropuerto Internacional Logan (BOS) de Boston, Massachusetts

Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles (IAD) de Washington, D. C.

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en California

Aeropuerto Internacional O’Hare (ORD) de Chicago, Illinois

Aeropuerto Internacional Liberty de Newark (EWR) - Newark en Nueva Jersey

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida (MIA)

Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) en California

Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) en Florida

Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham (RDU) en Carolina del Norte

Sobre las opciones para el mejor equilibrio entre la cantidad de destinos y los precios de vuelos nacionales, en el Top 10 resultaron:

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) - Los Ángeles

Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) - San Francisco

Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas (LAS) - Las Vegas

Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) - Denver

Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom (AUS) - Austin

Aeropuerto Internacional de Boston Logan (BOS) - Boston

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD) - Chicago

Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) - Orlando

Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA) - Seattle

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix (PHX) - Phoenix

El reporte concluyó que otros aeropuertos, como el de Nueva Orleans (MSY), Phoenix (PHX), Houston (IAH), Filadelfia (PHL), Nashville (BNA), también suelen tener al menos una o dos ofertas semanales de vuelos nacionales, aunque no aparecen en las primeras posiciones del listado.

LA NACION