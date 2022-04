Los mejores memes por la insólita presencia de Gary Medel en el videoclip de la canción oficial del Mundial

Este viernes 1° de abril se presentó la canción oficial del Mundial de Qatar 2022, llamada Hayya Hayya (Better Together) e interpretada por Trinidad Cardona, Davido y AISHA. En el videoclip oficial, llamó la atención en redes sociales la aparición del futbolista Gary Medel, que no estará en la competencia porque su selección no se clasificó. Además, los tuiteros destacaron que la primera imagen relacionada con el fútbol en la filmación es la de Diego Maradona, y la llamativa ausencia de Lionel Messi.

En el video se lo ve a Medel siendo consolado por otro jugador. En Twitter, algunos leyeron este gesto como una burla a “La Roja”. El “Pitbull” es uno de los emblemas del bicampeón de América 2015-2016 que tampoco llegó a Rusia 2018. Al mismo tiempo, “Pelusa” da comienzo al video

"Qué hace Gary Medel en el video??" Captura Twitter

"¿Por qué aparece Gary Medel?" Captura Twitter

Luego de la eliminación de su selección, Medel publicó un sentido mensaje en Instagram, y dejó la puerta abierta a su continuidad en el combinado nacional a pesar de sus 34 años: “Juntos debemos trabajar para encontrar un nuevo camino, una nueva generación y que nuestra selección vuelva a estar en el lugar que se merece. Lo único que no está permitido para los que perseguimos nuestros sueños, es rendirse”.

La ausencia de Messi

A pesar de estar en la puerta de su quinto Mundial, y de haber conquistado el Balón de Oro este año, Lionel Messi no aparece entre las imágenes que se eligieron poner al aire. Finalista de Brasil 2014, “La Pulga” fue elegido como mejor jugador de esa edición del torneo. En tanto, es el capitán de la selección argentina y el máximo goleador de su historia.

“La canción oficial de #Qatar2022 tiene una imagen de Gary Medel, pero no de Messi. No hay remate” publicó @Bob_Marce, mientras que @PatitoxTbd escribió: “Estoy indignado con la canción del mundial. Aparece Gary Medel (que no va) y Messi no”.

"No hay remate" Captura Twitter

"Aparece Gary Medel (que no va) y Messi no" Captura Twitter

Por otra parte, se destaca la presencia en el video de Zinedine Zidane en la final de Francia 98′, cuando anotó dos goles de cabeza; la presencia de Neymar en Brasil 2014; y el histórico momento en el que Dino Zoff, arquero de Italia en España 82′, levantó la Copa del Mundo.

Maradona, omnipresente

El Mundial Qatar 2022 va a ser el primero sin Diego Maradona. Desde su retiro en 1997, el histórico futbolista siempre fue, de un modo u otro, protagonista de la competencia: ya fuera como hincha, comentarista deportivo, conductor televisivo o director técnico, “Pelusa” siempre dijo presente en el torneo que lo vio brillar en México 86′. Para muchas personas de su generación, la imagen del “Diez” es sinónimo de la cita máxima.

Los mejores memes por la presencia de Medel en el video la canción del Mundial

En ese sentido, no extrañó que lo primero que la primera imagen futbolística del video se la llevara Maradona; más precisamente, el festejo de su segundo gol en las semifinales del Mundial ante Bélgica, el punto más alto de la carrera de Diego. Por último, D10S también fue homenajeado en el sorteo, donde fue recordado junto a Gordon Banks, Paolo Rossi y Gerd Müller, los otros jugadores de relieve fallecidos en el último tiempo.