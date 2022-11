Es mexicano, está en Qatar, pero el sábado hincha por Argentina: “Solo me traje una camiseta”

escuchar

El Enrique de 23 años que emigraba de México a Argentina en 2010 probablemente no imaginaba que terminaría en un Mundial con la celeste y blanca en el pecho. Mucho menos en un partido contra el tricolor, el seleccionado de fútbol de su país. Es que sí... después de más de una década de respirar el aire porteño, forjar amistades rioplatenses y comer asados sin parar, Quique, como le dicen, no tuvo otra opción que la de volverse un fanático de la selección y un amante del rosarino más querido en el mundo, Lionel Messi.

Desde Qatar y con una banda de amigos argentinos ilusionados, accede a hablar con LA NACION, aunque sabe que en su tierra natal no estarán muy felices con este artículo. “Mi familia y mis amigos no lo pueden creer. Me dicen ‘eres más mexicano que el nopal’, que cómo le puedo ir a Argentina”, se expresa sobre ese sentimiento “medio raro” que tiene, pero que no puede evitar. Más allá de todo, cuando armó su valija para esta increíble aventura que está viviendo en Medio Oriente, Quique solo empacó la camiseta de un país.

Con sus amigos, Enrique vive el sueño de estar en un Mundial

“Voy a hinchar 100% por Argentina. Desde que llegué, aprendí dos cosas: que la amistad y la pasión por el fútbol son sagradas”, dice con convicción sobre el duelo de este sábado, aunque aclara que no es que en México no existan ninguno de estos sentimientos. “Pero que te llamen, que se preocupen por ti y que se acuerden de una fecha es importante”, agrega, mientras que, acerca del fanatismo por la redonda, cuenta que desde siempre fue hincha del América, pero jamás gritó un gol con tanta euforia como con River Plate, el club que lo enamoró, o la albiceleste, la selección que poco a poco inundó su corazón futbolero.

Sin embargo, además de los vínculos y el deporte, a él lo compró otra cosa. “Lo que más me encanta de Argentina es todo el ritual del asado. Me volví fanático. Desde ir a comprar la carne, la picada, el vino, todo eso lo amo”, cuenta quien, aún como representante mexicano en su grupo de amigos, se convirtió en el asador designado de algunas reuniones.

Enrique viajó a Qatar para alentar a la selección argentina

Para Quique, el resultado ideal incluye una clasificación de Argentina y del conjunto de Gerardo “Tata” Martino, pero con este último en segundo lugar. Aunque cualquiera pensaría lo contrario, para él fue “pura suerte” que estos seleccionados coincidan en un grupo mundialista: “Jamás pensé que esto se daría. Me sorprendió, pero vengo con la remera de Argentina para apoyarla”.

En todo esto, bastante tiene que ver Leo Messi. No por nada el fanático del fútbol se sacó una foto en la previa del partido de Argentina contra Arabia Saudita imitando el icónico festejo de gol de La Pulga y el Estadio Lusail de fondo. “Tengo muchas ganas de que salga campeón del mundo. Es lo único que le faltaría para consagrarse como número uno”, opina acerca del delantero que transita su quinto y último Mundial.

Lionel Messi es uno de los mayores referentes que Quique tiene en el fútbol y quiere verlo campeón del mundo

Fue hace 12 años que el ingeniero industrial dejó tierras aztecas para pisar suelo rioplatense con el objetivo de manejar inversiones mexicanas. Con el tiempo, se afianzó en la compañía y de empleado de la empresa se convirtió en socio. Pero más allá del folklore argentino que lo enamoró, hay ciertos aspectos de México que no puede -y no quiere- dejar atrás. “Lo que más extraño es a mi familia, es re importante”, pone en primer lugar, con esa expresión argentina que se contagió de los locales. Se rehúsa además a olvidarse de los desayunos mexicanos. “No existen en Argentina”, opina y agrega un tercer condimento infalible en su país: las paradisíacas playas.

Quique con su grupo de amigos argentinos en Qatar

En Argentina, Quique es todo un mexicano. Habla de “güey”, tiene la clásica tonada de su país y a las comidas les agrega el picante al que la gastronomía de donde vivió hasta los 23 lo acostumbró. Pero cada vez que pisa territorio azteca, le reprochan, con humor, lo “argentinizado” que está. Ni hablar de su decisión por alentar a la albiceleste. Pero para él es más natural que lo que muchos piensan. En tanto, los hechos de violencia que se vieron en las calles de Qatar entre hinchas de ambas nacionalidades contrastan completamente con lo que él siente. “Siempre hay desubicados en todas partes del mundo. Ojalá el sábado los humos estén tranquilos y el partido termine lindo”, opina al respecto.

Ni en sus redes sociales tiene miedo o pudor alguno de demostrar que, para este Mundial, su candidata es la selección de Lionel Scaloni. Ya fue anfitrión designado de la final de la Copa América y gritó con pasión el gol de Ángel Di María. Es que, en su grupo de amigos, él es un argentino más. Además de haber presenciado el duelo ante Arabia Saudita, le queda estar el sábado en el Estadio Lusail contra el tricolor y el próximo miércoles en el estadio 974 ante Polonia. “Solo espero que ganen y puedan clasificar”, desea Quique ilusionado, antes de volver a Buenos Aires y prender nuevamente una parrilla, quién dice si con tanto éxito como aquel 10 de julio de 2021.