Los nuevos autos y SUV que serán sensación en EE.UU. en 2026: Mercedes-Benz, Kia, Subaru y BMW

Una amplia gama de motores, precios y estilos de carrocería tendrán protagonismo en 2026. Los compradores de autos de Estados Unidos podrán elegir entre diversas marcas acordes a su búsqueda particular, pero hay cinco modelos que aparecen como de impacto para el próximo año.

Los nuevos autos y SUV que marcarán tendencia en 2026

Varios expertos opinaron sobre cuáles serán los vehículos más esperados por los compradores en EE.UU. Los especialistas dejaron sus sensaciones en ABC News, con un listado que incluye todo tipo de autos y SUV para 2026. Hay cinco entre los más destacados.

El sedán CLA 2026 de Mercedes será una de las sensaciones en Estados Unidos Mercedes Bnez

Mercedes-Benz CLA y GLB

La marca alemana traerá estrenos muy esperados para 2026, entre ellos el sedán CLA, el SUV GLB y el buque insignia Clase S.

El interior del GLB puede configurarse para cinco o siete pasajeros . Además, se aumentó el espacio para la cabeza y las piernas de los pasajeros de la segunda fila.

. Además, se aumentó el espacio para la cabeza y las piernas de los pasajeros de la segunda fila. Dispone de un nuevo techo panorámico que viene de serie. Sin embargo, se puede optar por la Superpantalla MBUX flotante que se extiende por todo el salpicadero.

viene de serie. Sin embargo, se puede optar por la Superpantalla MBUX flotante que se extiende por todo el salpicadero. Tiene tres motores disponibles . Un nuevo híbrido de gasolina de 1,5 litros y cuatro cilindros en línea, y dos eléctricos.

. Un nuevo híbrido de gasolina de 1,5 litros y cuatro cilindros en línea, y dos eléctricos. El nuevo CLA, con u n precio de entre 47.250 y 49.800 dólares , incorpora una gran cantidad de tecnología y se convertirá en uno de los modelos más inteligentes de la empresa.

, incorpora una gran cantidad de tecnología y se convertirá en uno de los modelos más inteligentes de la empresa. Este modelo puede recorrer 600 kilómetros con una sola carga y bajo su carrocería tiene una arquitectura eléctrica de 800 voltios.

Mercedes Benz sumará varios modelos interesantes en 2026 Mercedes Bnez

Kia K4 Hatchback

Tiene un precio inicial de US$24.890 y saldrá a la venta a principios de 2026 . Ofrece un motor de 2.0 litros, que genera 147 caballos de fuerza.

. Ofrece un motor de 2.0 litros, que genera 147 caballos de fuerza. El modelo GT-Line Turbo tiene un valor de US$28.790, cuenta con un motor turboalimentado de 1.6 litros y puede generar hasta 190 caballos de fuerza.

cuenta con un motor turboalimentado de 1.6 litros y puede generar hasta 190 caballos de fuerza. Viene equipado con características como un volante con calefacción , sistema de audio Harman Kardon y tecnología Digital Key. Esto último permite que el celular sea utilizado como llave virtual.

, sistema de audio Harman Kardon y tecnología Digital Key. Esto último permite que el celular sea utilizado como llave virtual. Es un auto que cambia la esencia de Kia con un nuevo diseño.

El Kia Hatchback será un modelo interesante para quienes busquen un auto económico en 2026 Kia

Subaru Outback

Incluye una pantalla de infoentretenimiento de alta resolución de 12.1 pulgadas y funciones avanzadas de asistencia al conductor.

y funciones avanzadas de asistencia al conductor. Tiene un precio inicial de US$34.995 para el modelo Premium.

El Subaru Outback 2026 está entre los más destacados para 2026 Subaru

Chevy Bolt

Regresará como modelo 2027 con una producción limitada. El Bolt RS y el LT tendrán un precio inicial inferior a US$30 mil y se cargan 2,5 veces más rápido que el modelo anterior.

y se cargan 2,5 veces más rápido que el modelo anterior. Ofrece nuevas características de seguridad y Super Cruise.

El Chevy Bolt también está entre los más destacados para el 2026 en EE.UU. Chevrolet

BMW iX3

Saldrá a la venta en el verano de 2026 y tendrá un valor aproximado de US$60 mil .

. Tiene una autonomía de hasta 640 kilómetros y un sistema de propulsión de tracción total.

El BMW iX3 promete ser uno de los más buscados en 2026 BMW

El auto ofrece un frenado regenerativo “más suave” que el modelo anterior y se recarga “casi el doble de rápido” que un Tesla.

Este conjunto de autos reconfiguraría la escena automotriz de 2026 en Estados Unidos.