Así son los autos usados certificados de Ford que se venden en Amazon

La empresa Ford Motor Company anunció que ahora venderá autos usados y certificados por la propia compañía a través de Amazon en Estados Unidos. Esto les permitirá a los usuarios financiar el pago de forma online y explorar las diferentes opciones.

Cómo son los autos usados que venderá Ford en Amazon

Los clientes ahora podrán explorar los autos usados certificados de Ford disponibles en concesionarios locales a través de la sección Amazon Autos, según comunicó la compañía.

Los compradores tendrán la posibilidad de navegar y conocer las características de cada unidad. Una vez financiada la compra, podrán programar una cita para retirar el auto en persona.

La venta de autos usados de Ford por Amazon promete llegar a más ciudades en EE.UU. Ford

Esto quiere decir que la mayor parte del papeleo se podrá realizar desde casa, con la tranquilidad de que cada auto estará respaldado por la garantía de Ford Blue Advantage.

Asimismo, la compañía prometió que todos los vehículos pasarán previamente por una inspección exhaustiva de varios puntos e incluirán asistencia en carretera.

“Los clientes obtienen un vehículo que ha sido inspeccionado, reacondicionado y viene con una garantía Ford, puntos Ford Rewards y, en algunos casos, una garantía de devolución de dinero. Es una forma conveniente y confiable de comprar un auto usado en línea”, explicó el fabricante con sede en Dearborn, Michigan, el lunes.

Las características principales del programa son:

Garantía: disponible en todas las unidades, les permite a los clientes devolver el vehículo dentro de los 14 días o 1000 millas (1600 kilómetros, aproximadamente), lo que ocurra primero.

disponible en todas las unidades, les permite a los clientes devolver el vehículo dentro de los 14 días o 1000 millas (1600 kilómetros, aproximadamente), lo que ocurra primero. Tres niveles de certificación .

. Certificación Oro: los autos de hasta seis años de antigüedad con menos de 80 mil millas (128.747 kilómetros, aproximadamente) se someten a una inspección de 172 puntos e incluyen una garantía limitada integral de 12 meses.

los autos de hasta seis años de antigüedad con menos de 80 mil millas (128.747 kilómetros, aproximadamente) se someten a una inspección de 172 puntos e incluyen una garantía limitada integral de 12 meses. Certificación Azul: puede incluir vehículos Ford y de otras marcas de hasta 10 años de antigüedad.

puede incluir vehículos Ford y de otras marcas de hasta 10 años de antigüedad. Certificación EV : para vehículos eléctricos Ford de hasta seis años de antigüedad.

: para vehículos eléctricos Ford de hasta seis años de antigüedad. Compras y financiamiento en línea: los clientes pueden explorar el inventario participante dentro de un radio de 75 millas (120 kilómetros, aproximadamente), analizar los precios detallados y obtener financiamiento de una selección de bancos.

los clientes pueden explorar el inventario participante dentro de un radio de 75 millas (120 kilómetros, aproximadamente), analizar los precios detallados y obtener financiamiento de una selección de bancos. Relación con el concesionario: permanece con el concesionario Ford local participante. Este se encarga de los precios, la recogida del vehículo y todas las necesidades de servicio futuras.

Cada vez más concesionarios se interesan en sumarse a la venta de autos usados por Amazon Ford

Dónde comenzó a implementarse la venta de autos usados de Ford en Amazon

Los vehículos usados, inspeccionados y reacondicionados de Ford en Amazon ya pueden encontrarse en Los Ángeles, California; Seattle, Washington; y Dallas, Texas. Sin embargo, la empresa aseguró que tiene planes de expandirse en todo EE.UU. durante los próximos meses.

De hecho, el fabricante reveló que ya hay impresiones positivas sobre el programa: entre 160 y 180 concesionarios mostraron interés en formar parte.

Ahora la empresa busca que tanto los clientes como los vendedores dejen sus comentarios sobre el funcionamiento de la iniciativa, para tomarlos y trabajar en mejorar la experiencia al tiempo que se extiende a otras ciudades.

Ford busca mejorar la experiencia de sus clientes Ford

La experiencia de venta minorista que anunció Ford para atraer a más clientes

En otro comunicado, la marca brindó los detalles de la experiencia Ford Signature 2.0, la cual se basa en cuatro fundamentos destinados a mejorar los servicios para sus clientes:

Hospitalidad: implica que el personal del concesionario actúe como embajador de la marca con espacios de hospitalidad dedicados para conversar. Ofrece alimentos y bebidas desde la sala de exhibición y el área de servicio.

implica que el personal del concesionario actúe como embajador de la marca con espacios de hospitalidad dedicados para conversar. Ofrece alimentos y bebidas desde la sala de exhibición y el área de servicio. Ventas y servicio en cualquier lugar: una sala de compras tradicional o un espacio de hospitalidad para brindarle una mayor flexibilidad al cliente.

una sala de compras tradicional o un espacio de hospitalidad para brindarle una mayor flexibilidad al cliente. Excelencia operativa: diseño eficiente para optimizar el flujo y la funcionalidad.

diseño eficiente para optimizar el flujo y la funcionalidad. Descubre Ford: experiencias de marca inmersivas para que los clientes aprendan sobre sus productos, accesorios y tecnología.