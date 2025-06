Los secretos del origen cubano de Pitbull: así migraron a EE.UU. los padres de una de las estrellas del reggaetón

Armando Christian Pérez, conocido mundialmente como Pitbull, no solo conquistó los escenarios internacionales con su música, sino que también representa una historia de migración y resiliencia profundamente enraizada en la historia cubano-estadounidense. Su ascenso como uno de los íconos del reggaetón tiene un trasfondo familiar marcado por dos momentos clave en la diáspora cubana: la “Operación Peter Pan” y “el éxodo del Mariel”.

De Cuba a EE.UU.: así fue cómo la “operación Peter Pan” cambió a Pitbull

Pitbull nació en Miami, Florida, pero sus raíces están directamente ligadas a dos de los episodios migratorios más relevantes del siglo XX. En una entrevista en el programa The View, el artista compartió detalles sobre la trayectoria de su familia, comenzó con su abuela, quien en un inicio luchó por Fidel Castro durante la revolución cubana.

Sin embargo, tras el establecimiento del régimen comunista en los años 60, cambió de perspectiva y tomó una decisión crucial: enviar a sus hijas a Estados Unidos a través de la “Operación Peter Pan”.

Este programa, realizado entre 1960 y 1962, permitió que más de 14 mil menores cubanos no acompañados emigraran a Estados Unidos con la esperanza de un futuro más libre y próspero, recuerda ABC News. Una de esas niñas fue la madre de Pitbull, quien más adelante criaría al artista en un entorno marcado por los desafíos económicos, las mudanzas constantes y el esfuerzo por salir adelante.

Por otro lado, en 1980, el padre de Pitbull participó activamente en la organización del “éxodo del Mariel”, otra oleada migratoria masiva en la que más de 125 mil cubanos llegaron a Florida en un periodo de apenas seis meses. Este evento fue clave en la historia moderna de la comunidad cubana en Estados Unidos y fortaleció aún más el vínculo familiar de Pitbull con las luchas por la libertad y la supervivencia, recuerda BCC.

Crecer en Estados Unidos: entre el orgullo y las dificultades

Pitbull, quien ha vendido más de 80 millones de sencillos a nivel mundial, también ha sido un defensor de la educación y la equidad social, de acuerdo con ABC News. Criado mayormente por su madre, recuerda haber cambiado de escuela al menos 25 veces debido a problemas económicos. A pesar de las dificultades, siempre sintió que la educación era clave, aunque considera que el sistema escolar público no siempre jugó a favor de quienes, como él, crecieron en barrios marginados.

ARCHIVO - El cantante y compositor Pitbull llega a la carrera de autos de la Copa NASCAR en el Homestead-Miami Speedway, el domingo 22 de octubre de 2023, en Homestead, Florida. (Foto AP/Wilfredo Lee, archivo) Wilfredo Lee - AP

“Pasar por tantos barrios y escuelas me hizo sentir que el sistema no estaba diseñado para impulsarte, sino para fallarte”, expresó en la entrevista. Aun así, recuerda con gratitud a una maestra, Hope Martínez, quien le dio un consejo que aún hoy considera fundamental: “El mayor riesgo es no correr ninguno”.

De estudiante en riesgo a referente educativo

Gracias a la motivación heredada de sus padres inmigrantes y a figuras como su maestra Hope Martínez, Pitbull no solo triunfó en la música, sino que se convirtió en un impulsor de la educación. Actualmente, ha fundado 10 escuelas charter bajo el nombre SLAM (Sports Leadership and Management), que han atendido a más de 10.000 estudiantes en comunidades latinas de escasos recursos.

El artista celebró que el 100% de los alumnos de su institución se graduaron el año anterior, así demostró que, para él, la educación es una herramienta de transformación social y un legado tan importante como sus logros musicales.

Un mensaje claro sobre la migración y la unidad

Durante su participación en The View, Pitbull abordó la crisis migratoria en Estados Unidos con un mensaje directo y un llamado a la unidad nacional. “Somos los Estados Unidos de América, no los Estados Divididos de América”, afirmó.

Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull trabajaron juntos en múltiples ocasiones Instagram: pitbull

Añadió que todos los seres humanos comparten las mismas necesidades, emociones y esperanzas: “Todos sangramos la misma sangre, todos respiramos el mismo aire… y cuando empecemos a darnos cuenta de eso, entenderemos que no somos tan diferentes”.