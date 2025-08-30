A cuánto asciende el premio de la lotería Powerball de este sábado 30 de agosto

El premio mayor de la lotería Pobwerball se acerca a los 1000 millones de dólares. En específico, el pozo acumulado para este sábado 30 de agosto es de US$950 millones, el sexto más elevado de toda la historia. Esta recompensa continúa en aumento desde el 31 de mayo, la última vez que un afortunado acertó los seis números.

Cuál es el pozo millonario de Powerball para este sábado 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto por la noche se llevará a cabo el sorteo número 39 de Powerball desde que un afortunado de California obtuvo el pasado 31 de mayo el premio mayor, que entonces era de US$204,5 millones.

El pozo acumulado de Powerball para este sábado 30 de agosto es de US$950 millones Charles Krupa - AP

En caso de que una persona acierte los seis números, correspondientes a las cinco bolas blancas y a la roja de Powerba Ball, podrá optar entre dos maneras para recibir la gran recompensa: un pago único en efectivo de US$428,9 millones o un abono inmediato, seguido de 29 pagos anuales con un incremento del 5% anual.

En específico, el pozo de este 30 de agosto asciende a US$950 millones. Se trata del sexto más elevado de toda la historia de esta lotería. El récord absoluto, y por ahora muy lejano, pertenece a Edwin Castro, un latino de California que ganó a fines de 2022 una cifra astronómica de US$2040 millones.

Los cuatro ganadores del pozo de Powerball en 2025

En lo que va de 2025, se registraron cuatro ganadores del premio mayor de Powerball. El último ocurrió en el sorteo del 31 de mayo, cuando un afortunado compró un boleto en un 7-Eleven de Woodman Avenue, en Los Ángeles, California. Al adivinar los seis números (1, 29, 37, 56 y 68, además de la Powerball 13), se quedó con el pozo de US$204,5 millones, con una opción en efectivo de US$91,6 millones.

Estos fueron los otros tres ganadores de Powerball en 2025:

18 de enero de 2025 – Oregon : premio de US$328.5 millones

– : premio de 29 de marzo de 2025 – California : premio de US$526.5 millones

– : premio de 26 de abril de 2025 – Kentucky: premio de US$167,3 millones.

Edwin Castro es el ganador del mayor premio de la historia de Powerball X @Edwin_castro_10

Los diez premios más altos en la historia de Powerball

US$2040 millones: 7 de noviembre de 2022 - un ganador de California.

7 de noviembre de 2022 - un ganador de California. US$1765 millones: 11 de octubre de 2023, un ganador de California-

11 de octubre de 2023, un ganador de California- US$1586 millones: 13 de enero de 2016 - ganadores de California, Florida y Tennessee.

13 de enero de 2016 - ganadores de California, Florida y Tennessee. US$1326 millones: 6 de abril de 2024 - un ganador de Oregon.

6 de abril de 2024 - un ganador de Oregon. US$1080 millones: 19 de julio de 2023 - un ganador de California.

19 de julio de 2023 - un ganador de California. US$950 millones: 27 de agosto de 2025 - actual.

27 de agosto de 2025 - actual. US$842,4 millones: 1 de enero de 2024 - un ganador de Michigan.

1 de enero de 2024 - un ganador de Michigan. US$768,4 millones: 27 de marzo de 2019 - un ganador de Wisconsin.

27 de marzo de 2019 - un ganador de Wisconsin. US$758,7 millones: 23 de agosto de 2017 - un ganador de Massachusetts.

23 de agosto de 2017 - un ganador de Massachusetts. US$754,6 millones: 6 de febrero de 2023 - un ganador de Washington.

Sorteo del miércoles 27 de agosto en Powerball: seis ganadores millonarios

Este miércoles 27 de agosto por la noche se llevó a cabo el sorteo de Powerball, con un pozo de US$815 millones y una opción en efectivo de US$367,9 millones. Salieron las bolas blancas 9, 12, 22, 41 y 61, mientras que la Powerball rojo fue 25. En tanto, el multiplicador de Power Play fue x4.

Aunque ninguna persona acertó los seis números para llevarse el gran premio, hubo afortunados que recibieron recompensas secundarias de US$1 millón o más.

El ganador de Powerball tiene entre 180 y 365 días para cobrar el premio; si no lo reclama el pozo se destina a programas de ayudas Jenny Kane/AP Photo

En ese sentido, tres personas adivinaron las cinco bolas blancas y ganaron US$1 millón de dólares: una de Arizona, otra de Nueva York y una más de Virginia.

Por otro lado, otros tres jugadores se llevaron US$2 millones gracias al haber incluido la opción Power Play por US$1 adicional: uno de Mississippi, otro de Ohio y otro de Virginia.

También hubo 40 boletos que ganaron premios de US$50.000 y diez tickets que representaron ganacias de US$200 mil.

Las fórmulas para ganar Powerball en Estados Unidos