Doble golpe de suerte: son pareja, jugaron a la lotería en dos sorteos diferentes y ganaron premios millonarios

Megan y Greg Armstrong, de East Bridgewater, en Massachusetts, lograron premios millonarios en distintos juegos de rasca y gana de la lotería estatal. La mujer se llevó 1 millón de dólares el jueves pasado, mientras que su esposo había ganado el mismo monto nueve años antes.

Cómo se llevó un premio de la lotería por segunda vez

La residente de East Bridgewater ganó el premio en el juego instantáneo “$5.000.000 100X Cashword”. Armstrong optó por recibir su recompensa en un pago único de US$650 mil antes de impuestos y señaló a la lotería que planea destinar las ganancias a mejoras en su hogar, según indicó The Enterprise.

Megan Armstrong ganó US$1 millón en el juego instantáneo “$5,000,000 100X Cashword” Instagram: @mastatelottery

El boleto ganador fue adquirido en Viking Liquors, ubicado en el 685 de North Bedford St. en East Bridgewater, y la tienda recibirá un bono de US$10.000 por su venta.

Doble golpe de suerte en la lotería de EE.UU.

Greg Armstrong fue el primer ganador de US$1 millón en el juego instantáneo “$2.000.000 50X Cashword” en 2016. Ese mismo año, comentó a los funcionarios de la lotería que él y su prometida planificaban su boda y que planeaba destinar parte de las ganancias a ese fin, así como a la compra de una casa.

Greg Armstrong fue el primer ganador de US$1 millón en el juego instantáneo “$2,000,000 50X Cashword” en 2016 Pexels

El boleto ganador fue adquirido en R K Mart, ubicado en 141 Broad St., en Weymouth, y la tienda recibió un bono de US$10.000 por la venta.

Cómo jugar al “$5.000.000 100X Cashword”

El juego es un rasca y gana tipo crucigrama de la Lotería de Massachusetts. Su dinámica básica es:

Raspar el recuadro “Tus letras” para revelar los 20 caracteres. Revelar los signos correspondientes en ambos rompecabezas Juego 1 y Juego 2. Si se descubren dos o más palabras completas en uno o ambos crucigramas, se gana el/los bono(s) correspondiente(s) que se encuentran en la “Clave de premios”.

Revelar los signos correspondientes en ambos rompecabezas Juego 1 y Juego 2. Si se descubren dos o más palabras completas en uno o ambos crucigramas, se gana el/los bono(s) correspondiente(s) que se encuentran en la “Clave de premios”. Las letras combinadas para formar una “palabra” completa deben aparecer en una secuencia horizontal continua (de izquierda a derecha) o vertical continua (de arriba hacia abajo) dentro de cualquiera de los rompecabezas $5.000.000 100X Caschword Juego 1 o Juego 2.

(de izquierda a derecha) o vertical continua (de arriba hacia abajo) dentro de cualquiera de los rompecabezas Juego 1 o Juego 2. Solo se pueden usar los caracteres dentro de los rompecabezas que coincidan con “Tus letras” para formar una “palabra” completa.

para formar una “palabra” completa. En ambos crucigramas 2, cada casilla con los signos dentro de una secuencia horizontal o vertical continua debe coincidir con “Tus letras” para considerarse una “palabra” completa. Los caracteres dentro de otros no son elegibles para un premio.

para considerarse una “palabra” completa. Los caracteres dentro de otros no son elegibles para un premio. Una “palabra” completa debe contener al menos tres letras.

Revelar el recuadro “Multiplicador de bono”. Incrementar la ganancia obtenida en los 3 juegos por el multiplicador revelado (1X, 2X, 5X, 10X, 20X o 100X) para determinar el valor total del premio.

Cuáles son las diferencias entre las loterías

Las principales diferencias entre el $5.000.000 100X Cashword y el $2.000.000 50X Cashword se encuentran en el premio máximo y los multiplicadores. El primero ofrece una recompensa de hasta US$5 millones, mientras que el segundo llega a US$2 millones.

El $5,000,000 100X Cashword ofrece una recompensa de hasta US$5 millones Massachusetts Estate lottery

Asimismo, el multiplicador en el 100X Cashword puede alcanzar 100X, frente a los 50X del otro juego. En cuanto a la estructura del ticket, el 50X Cashword incluye dos rompecabezas, mientras que el 100X Cashword puede presentar más letras o crucigramas de mayor tamaño.