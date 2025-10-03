Compró un raspadito en el supermercado de Michigan y ganó, pero no entendía que se había convertido en millonario

Un hombre de Michigan acudió a un supermercado y compró un raspadito que lo hizo millonario. El afortunado adquirió el ticket de juego instantáneo por 20 dólares, y al descubrir los números no entendía cuánto había ganado, pero pronto quedó en shock al saber que su premio era de US$2 millones.

La Lotería de Michigan dio a conocer en un comunicado que el hombre, de 32 años, del condado de Wayne, que decidió permanecer en el anonimato, compró el ticket del juego instantáneo 100X, en Fleck’s Fresh Mart, ubicado en el 45495 de Michigan Avenue, en Canton.

“No suelo jugar al juego 100X, pero compré algunos por capricho mientras estaba en la tienda”, dijo el jugador. Explicó que raspó uno de los boletos y cuando vio que había acertado el número 11 con ‘US$2MIL’ debajo, se preguntó: ‘¿Qué significa esto?’. “Al principio no creía que realmente hubiera ganado US$2 millones”, añadió.

Comentó que fue su mamá la que revisó el boleto y le dijo que había ganado la cantidad millonaria. “¡Me emocioné tanto que no sabía qué hacer! Convertir US$20 en US$2 millones es increíble y aún no lo siento real“.

Hace unos días, el hombre visitó la sede de la Lotería de Michigan para reclamar el premio. Optó por recibir un pago único de aproximadamente US$1,3 millones, en lugar de una anualidad por el monto total. Señaló a las autoridades de la agencia de juegos que planea ahorrar sus ganancias.

“¡La decisión de comprar unos cuantos billetes de lotería por capricho cambió la vida de este afortunado jugador para siempre!”, dijo la comisionada de la Lotería, Suzanna Shkreli.

¿Cómo saber si mi boleto de juego instantáneo es ganador?

Para ganar el raspadito 100X de la agencia de juegos de Michigan, es necesario que alguno de los números descubiertos coincida con las cifras ganadoras que se muestran en la parte superior. También se puede multiplicar el premio si se obtiene estos símbolos:

2X = 2 veces el premio

5X = 5 veces el premio

10X = 10 veces el premio

20X = 20 veces el premio

50X = 50 veces el premio

100X = 100 veces el premio

La lotería estatal también señala que hay algunas formas de determinar si el boleto es ganador:

Descargar la aplicación móvil de la Lotería de Michigan y escanear el boleto con la función Ticket Scanner .

. Utilizar la máquina de autoservicio Lucky Spot que puede estar disponible en las tiendas minoristas.

Hacer que un minorista de la Lotería de Michigan escanee el boleto.

Los raspaditos en Michigan han repartido millones de dólares: cómo cobrar

El juego instantáneo 100X fue lanzado en enero de este 2025. Desde su revelación, ha generado US$68 millones de ganancias. Cada boleto de US$20 ofrece la oportunidad de ganar premios que van desde US$20 hasta US$2 millones. Quedan más de US$34 millones en premios.

Los centros de reclamos de la Lotería de Michigan abren solo con cita previa. También se aceptan reclamos en persona y por correo. Si se gana un premio en efectivo de hasta US$99.999,99, es posible reclamar en cualquier oficina regional entre las 7.45 y las 16.30 hs, de lunes a viernes, excepto días feriados.

