La lujosa colección de autos de Edwin Castro, el mecánico latino que ganó la lotería Powerball en California

Edwin Castro, el mecánico latino de 33 años que se convirtió en millonario tras ganar la lotería Powerball en California, posee una impresionante colección de autos de lujo. Desde ejemplares de Porsche de la década de 1970 hasta camionetas, los vehículos de alta gama del joven reflejan su pasión por los coches exóticos.

Así es la colección de autos de lujo del mecánico Edwin Castro

El ganador del Powerball de 2000 millones de dólares en noviembre de 2022 tiene una colección de vehículos que incluye los siguientes modelos, según detalló The Sun.

El joven de 33 años cuenta con una extensa colección de autos que incluye Porsche, Cadillac y Ferrari X / @Edwin_castro_10

Porsche 911 G Series Turbo coupé negro de los años 70: valorado en US$135.491.

Porsche 356 coupé verde de los años 70: cotizado en US$250 mil.

Porsche 911 GT2RS 2024: con un precio estimado en US$500 mil.

Entre otros rodados, destacan una Ram 1500 TRX gris 2023 y tres Volkswagen Karmann Ghia, dos negros y uno rojo, de distintos años a lo largo de aproximadamente dos décadas de producción de este modelo.

Se registró que también conduce diversos vehículos exóticos, como un Karmann Ghia naranja de 1974, un Cadillac Escalade negro y el icónico Ferrari F40. En febrero, fue visto mientras compraba nuevos Porsches junto a un amigo en Sport Trend Auto Sales, en Los Ángeles.

El ganador del Powerball apuesta por reconstruir Altadena tras los incendios de California

Castro también destinó su fortuna hacia proyectos inmobiliarios y comunitarios.

Tras ser uno de los afectados por los incendios de California, que obligaron a más de 150.000 residentes a evacuar y destruyeron unas 12.000 estructuras en el área de Los Ángeles, decidió invertir US$10 millones en terrenos baldíos, con un plan para recuperar su inversión y generar ganancias.

Después de verse afectado por los incendios de California, optó por invertir US$10 millones en terrenos baldíos, con la intención de recuperar su inversión y obtener ganancias X / @Edwin_castro_10

A través de su empresa, Black Lion Properties, busca remodelar estos terrenos y comercializar las propiedades. “El margen de ganancia no necesita ser excesivo, pero no estoy construyendo estas casas solo para regalarlas”, comentó al Wall Street Journal.

Además, Castro destacó que su intención es vender las nuevas viviendas en la comunidad de Altadena, California, a familias que deseen establecerse de manera permanente en la zona, en lugar de a personas que las alquilen.

“Quiero que se sienta como el vecindario de antes. Como si pusieras todas esas casas previas al incendio en una burbuja temporal”, dijo.

El momento en que Edwin Castro se convirtió en millonario

El joven ganador de la lotería adquirió su boleto en Joe’s Service Center, ubicado en Altadena, en el condado de Los Ángeles, según detalló People en su momento.

De acuerdo con los representantes de la Lotería de California, el premio de Castro generó un récord de US$156.3 millones para financiar la educación pública X / @Edwin_castro_10

“Por más sorprendido y emocionado que esté por haber ganado el Powerball, el verdadero ganador es el sistema de escuelas públicas de California. La misión de la Lotería, que es proporcionar financiamiento adicional para la educación pública del estado, tanto para escuelas como para universidades, convierte esto en una gran victoria para el estado”, afirmó el joven.

Y agregó: “Como alguien que recibió los beneficios de haber sido educado en el sistema de educación pública de California, es gratificante saber que, gracias a mi victoria, el sistema escolar del estado también se ve beneficiado significativamente”.

Según los representantes de la Lotería, el premio de Castro permitió recaudar un récord de US$156,3 millones destinados a la educación pública.