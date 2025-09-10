Cuál fue la tienda de la suerte que vendió el boleto ganador de Powerball en Missouri

El sorteo de Powerball del pasado sábado 6 de septiembre registró dos boletos ganadores del premio mayor de 1787 millones de dólares, los cuales fueron vendidos en Texas y Missouri. A unos días de darse a conocer la noticia, también se reveló cuál fue la tienda de la suerte en el estado conocido como La Puerta al Oeste.

Missouri: cuál es y dónde queda la tienda que vendió el boleto ganador de Powerball

La Lotería de Missouri dio a conocer en un comunicado y las redes sociales que el ganador de la famosa lotería compró su boleto de Powerball para el sorteo del 6 de septiembre en la tienda QuikTrip, localizada en el 12110 de Lusher Road, en la ciudad de St. Louis.

“¡Felicitaciones al último ganador del premio mayor de Powerball de Missouri!”, comentó Lester Elder, director ejecutivo de la agencia de juegos del estado. Asimismo, destacó que esta es la ves número 32 en que un ganador local se lleva un premio mayor de la popular lotería.

El directivo agregó que fue una noche de récord para la Lotería de Missouri, con el pozo de US$893,5 millones como el mayor premio ganado en la entidad hasta la fecha. “Supera el récord anterior de US$293,7 millones de un sorteo de Powerball celebrado en noviembre de 2012”, añadió.

También fue una racha récord para el Powerball, con 42 sorteos antes de que se ganara el premio mayor. Durante ese tiempo, las ventas de boletos de la lotería en el estado generaron aproximadamente US$16,9 millones para la educación pública, y los minoristas obtuvieron US$2,5 millones en comisiones.

Los números ganadores del sábado 6 de septiembre fueron: 11, 23, 44, 61 y 62, con bola roja 17.

Cuánto dinero se llevará el ganador de Missouri

La agencia de juegos del estado indicó que el titular del boleto ganador puede elegir entre dos opciones: recibir el premio en un solo pago de US$410,3 millones; o recibir el importe total de US$893,5 millones en 30 anualidades graduales. Ambas opciones son antes de impuestos.

Elder también comentó: “Animamos a este ganador a que se tome su tiempo y obtenga la asesoría legal y financiera adecuada antes de venir a nuestra sede de Jefferson City a reclamar su premio”.

Además del ganador del premio mayor, en el sorteo del pasado sábado otros tres jugadores de la Lotería de Missouri ganaron US$50.000. Sus boletos acertaron cuatro de los cinco números de bola blanca, además de la bola roja, conocida como Powerball.

El ganador podrá elegir entre un pago único o una anualidad de 30 años con aumentos del 5% Powerball

Los ganadores de los sorteos en Missouri tienen 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. En este caso, los jugadores tienen hasta el 5 de marzo de 2026.

El sorteo del sábado de Powerball otorgó el segundo premio mayor de lotería estadounidense más grande jamás ganado, solo detrás del de US$2040 millones, que se colocó como récord mundial y fue ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

El pozo se reinició y para el sorteo de este miércoles 10 de septiembre de 2025 el estimado es de US$33 millones, con un valor en efectivo de US$15,2 millones.