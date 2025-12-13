Cuáles son las posibilidades de ganar el pozo de Powerball de US$1000 millones, según la IA

El sorteo de Powerball no tuvo ningún ganador la noche del miércoles, con un premio de 930 millones de dólares. Para la próxima lotería, el número ascendió a US$1000 millones y muchos concursantes quieren conocer cuáles son las probabilidades de llevarse ese monto el próximo sábado 13 de diciembre. La inteligencia artificial (IA) dio una respuesta.

Cuáles son las probabilidades de ganar US$1000 millones en Powerball, según la IA

El premio mayor de Powerball ascendió a US$1000 millones para el sorteo del sábado próximo y ChatGPT reveló cuántas probabilidades existen de ganar el pozo de la lotería. En ese sentido, la IA advirtió que para acertar los cinco números blancos y la bola roja hay un margen de uno entre 292.201.338.

El sábado 13 de diciembre se sortea un pozo de 1000 millones de dólares en Poowerball powerball.com

La plataforma indicó que esa probabilidad no varía en función del premio que se otorgue en el sorteo correspondiente, ya sea de un valor muy elevado o de los más reducidos que se otorgaron.

En tanto, la IA puntualizó que un jugador tiene una entre 24,9 de probabilidades de ganar cualquier premio que se ofrezca en la lotería Powerball.

Cuándo es y cuántas posibilidades hay de ganar el sorteo de Powerball con un premio de US$1000 millones powerball.com

Qué posibilidades hay de ganar los distintos premios de Powerball en Estados Unidos

La inteligencia artificial también hizo referencia a las probabilidades a las que se enfrenta un jugador al participar en este tipo de lotería para cualquier premio. Así, la dinámica se compuso de la siguiente forma:

Jackpot (las cinco bolas blancas y la Powerball): de una entre 292.201.338.

(las cinco bolas blancas y la Powerball): de una entre 292.201.338. Cinco bolas blancas : de una entre 11.688.054.

: de una entre 11.688.054. Cuatro bolas blancas y la bola roja : de una entre 913.129.

: de una entre 913.129. Cuatro bolas blancas : de una entre 36.525.

: de una entre 36.525. Tres bolas blancas y la Powerball : de una entre 14.494.

: de una entre 14.494. Cualquier premio: de una entre 24,9.

Además, ChatGPT indicó una advertencia a los jugadores de Powerball y otro tipo de loterías, enmarcado en los deseos y probabilidades de ganar el premio mayor de US$1000 millones que se pondrá sobre la mesa este sábado.

"Elegir números aleatorios o menos populares no aumenta la probabilidad de ganar“, señaló. Aunque añadió que ese mecanismo ”puede reducir las posibilidades de tener que compartir el premio para el ganador".

Powerball se sortea tres veces por semana en EE.UU. Freepik

Qué se sabe del sorteo de Powerball con un premio mayor de US$1000 millones

La lotería Powerball presentó su premio mayor más grande el 6 de septiembre de 2025, cuando dos boletos de Missouri y Texas se repartieron un pozo total de US$1787 millones. Este sábado 13 de diciembre se jugará el sorteo número 42, con un récord de más sorteos consecutivos en un mismo ciclo, según señaló la propia plataforma.

Si un jugador se lleva el premio mayor del sábado, tendrá diferentes opciones para recibirlo. La primera es una forma anual que se estima en los US$1000 millones, mientras que la segunda consta de un pago único de US$461,3 millones. Ambas cantidades son antes de impuestos. En ese sentido, los pagos anuales se incrementan un 5% cada año y en total son 29.

Los boletos de Powerball tiene un precio de US$2 por cada jugada y se pueden adquirir en 45 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.