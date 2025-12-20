Cuándo es el próximo sorteo de Powerball y a cuánto asciende el premio multimillonario en diciembre de 2025

El sorteo de la lotería Powerball ofrece uno de los premios mayores más grandes de su historia, con un monto que se acumula desde el último ganador el sábado 6 de septiembre pasado. Para el próximo juego de diciembre de 2025, la lotería asciende a una gratificación milmillonaria, que alguien se podría llevar el 20 de diciembre.

Cuál es el premio mayor de Powerball para el sábado 20 de diciembre de 2025

El premio mayor del sorteo Powerball asciende a 1500 millones de dólares para este sábado, lo que representa uno de los valores más altos en la historia de la lotería, cuyas ventas comenzaron en 1992 (su antecedente, Lotto America, nació en 1988). Si hay un ganador este fin de semana, también podrá optar a una opción en efectivo de US$686,5 millones.

Este sábado 20 de diciembre, el premio mayor de la lotería Powerball asciende a 1500 millones powerball.com

El monto del sorteo se acumula desde el 6 de septiembre pasado, cuando se entregó el último premio mayor. Desde entonces, ningún jugador acertó los cinco números de las bolas blancas y el de la bola roja de Powerball.

En el último juego, que tuvo lugar el miércoles 17 de diciembre, nadie ganó el premio mayor, aunque sí se entregaron los de US$2 millones y de US$1 millón.

Si un jugador acierta los números de las cinco bolas blancas y de la roja Powerball, se convertirá en ganador del premio mayor facebook/powerball

Si un jugador logra acertar todos los números de la Powerball de este sábado, recibiría el quinto premio mayor de la historia del sorteo. Si nadie lo logra, el monto seguirá aumentando y podría escalar más puestos en el ranking.

Cuáles son los premios mayores más altos del sorteo de Powerball

El 8 de noviembre de 2022, el acumulado histórico escaló hasta los US$2040 millones, el premio mayor más alto de esta lotería, que fue entregado a Edwin Castro.

El jugador compró su boleto en un Joe’s Service Center de California y, en medio de una batalla judicial por una acusación de robo del ticket por otra persona, recibió la suma millonaria.

El premio más alto de la lotería Powerball se entregó el 7 de noviembre de 2022 a Edwin Castro powerball.com

Los otros pozos más altos son:

US$1787 millones : el 6 de septiembre de 2025, con dos ganadores en Texas y Missouri.

: el 6 de septiembre de 2025, con dos ganadores en Texas y Missouri. US$1765 millones : el 11 de octubre de 2023, en California.

: el 11 de octubre de 2023, en California. US$1580 millones : el 13 de enero de 2016, en Tennessee y Florida.

: el 13 de enero de 2016, en Tennessee y Florida. US$1326 millones: el 6 de abril de 2024, en Oregon.

Cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball

Para percibir el premio mayor del sorteo, los jugadores deben acertar los cinco números de las bolas blancas (elegidos entre el 1 y el 69) y el único de la bola roja Powerball (entre el 1 y el 26). Según el sitio web de la lotería, las probabilidades son una entre 292.201.338.

En tanto, para acceder a otros premios, las estimaciones son: