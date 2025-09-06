Es experta en finanzas y revela el mejor plan si ganas los US$1700 millones de Powerball: cómo administrar el dinero
La especialista indicó que incluso las personas más responsables con sus ahorros pueden encontrar dificultades
- 3 minutos de lectura'
La lotería Powerball presentó su tercer premio mayor más alto de la historia, que se sorteará el sábado 6 de septiembre, de 1700 millones de dólares. Una experta en finanzas reveló cómo gestionar una ganancia tan grande para poder administrarse.
Cuándo se juega el tercer premio mayor más alto de Powerball en EE.UU.
El miércoles 3 de septiembre, volvió a no salir un ganador de las cinco bolas blancas y una roja de este sorteo. Por ello, el valor final ascendió a ese monto, con una opción en efectivo de US$770,3 millones. La lotería se iniciará a las 22.59 horas (hora del este) del sábado 6 de septiembre.
Se trata del tercero más grande de la historia, tras el premio mayor de US$2400 millones en noviembre de 2022 y de US$1765 mil millones en octubre de 2023.
Según el sitio web de Powerball, las probabilidades de ganar el premio mayor son de una entre 292.201.338, pero descienden si se trata de galardones inferiores, que van desde US$4 a US$1 millón.
Cuál es el paso clave a la hora de recibir un premio de lotería, según una experta
En una columna de The Washington Post, la especialista en finanzas personales Michelle Singletary dio una serie de consejos para organizarse en el ámbito económico si se recibe una gran cantidad de dinero de forma inesperada. Estos tips pueden servir tanto para la lotería como para herencias o indemnizaciones.
El primer paso es la pausa, a través de la cual el ganador se debe tomar unos instantes para frenar el impulso de comprar de inmediato todo lo que deseó tener y ahora dispone del dinero para adquirirlo.
“Ganar un gran premio podría volver imprudente a alguien, incluso a quienes siempre han sido responsables. Quizás no esté en el estado emocional adecuado para controlar sus gastos, sobre todo si ha tenido dificultades la mayor parte de su vida", expresó Singletary.
Cómo administrar un premio de Powerball para gestionar las finanzas
Incluso las personas más planificadas y organizadas pueden no saber cómo gestionar por completo ciertas cantidades. A continuación, la experta precisó los pasos a seguir para poder administrar el dinero de forma adecuada y evitar excederse:
- Ingresarlo: destinar el monto dividido a cuentas de banco o cooperativas de crédito aseguradas por el gobierno de EE.UU., para que el dinero genere intereses mientras se toman decisiones sobre su uso.
- Planificación: desarrollar un plan, junto a un profesional financiero. Esto puede incluir, en lugar de productos de lujo, alguna obra benéfica o cubrir la hipoteca o una matrícula universitaria de un familiar.
- Asesoramiento: la experta recomendó contratar a un profesional financiero que sea fiduciario, para garantizar que mire el mejor interés de sus clientes.
- Gestión: a pesar de sentir la necesidad de querer ayudar a todas las personas que la solicitan, la especialista indicó que se debe decir “no” en ciertas circunstancias para evitar consumos irresponsables.
- Celebración: a pesar de tratar de administrar el monto total, Singletary animó a los ganadores a realizar un pequeño festejo sobre el premio. Eso sí, puntualizó que sea “dentro de lo razonable”.
