Pasó años jugando la lotería con su esposo y ganó en grande después de su muerte: “Un regalo suyo”

La Lotería de Iowa, en Estados Unidos, informó que Marjory Rittman, de 64 años, se llevó un premio de 100 mil dólares con un boleto comprado en una tienda Maverik de West Des Moines. La jugadora decidió sostener la tradición que compartía con su esposo Dale, quien falleció unos meses atrás.

Una tradición de jugar la lotería

Rittman explicó que la tradición surgió durante los sábados que compartía con Dale mientras jugaban los crossword scratch games de la lotería de Iowa.

Ambos repetían constantemente: “Vamos a acertar el grande”. Tras la muerte de su compañero en marzo, decidió continuar ese hábito semanal en su honor.

El boleto que cambió la vida de Marjory Rittman fue adquirido en un local Maverik de West Des Moines

El último fin de semana de noviembre, en plena tormenta de nieve, la jugadora completó las palabras necesarias para alcanzar el monto máximo que se puede ganar en el juego $100,000 Mega Crossword.

Luego usó la aplicación oficial de Iowa Lottery para verificar el boleto y obtener la confirmación del monto. La mujer dijo: “Fue absolutamente surreal. Tal vez sea una señal y un regalo suyo”. A su vez, añadió: “Nosotros siempre esperábamos ese golpe de suerte, y finalmente llegó”.

Lo que hará con su premio de la lotería

La ganadora adelantó que destinará la mayor parte del dinero a su retiro. También quiere renovar muebles y realizar algunos gastos personales.

El juego $100.000 Mega Crossword, con un costo de US$10, ofrece 46 premios principales de US$100 mil y 92 premios de US$10 mil, con probabilidades generales de uno en 3,29.

El juego Mega Crossword de US$10 ofrece decenas de premios altos y probabilidades generales de 1 en 3,29

¿Cómo funcionan los scratch tickets de la Iowa Lottery?

La Iowa Lottery lanzó su primer juego instantáneo en agosto de 1985 con Scratch, Match & Win, que superó los 28 millones de boletos vendidos.

Desde entonces, incorpora nuevos títulos casi cada mes y mantiene un catálogo amplio que incluye opciones de US$1 a US$50. Además del $100,000 Mega Crossword, la lista actual abarca propuestas como $50 Mega Bucks, Ruby Red Crossword, Gem 7s, Holiday Gold, X the Money, entre muchas otras.

Los jugadores pueden verificar cualquier boleto mediante la aplicación oficial, en la función Check Tickets, que informa de inmediato si existe un premio pendiente.

Ganó US$30.000 en Iowa y planea compartirlo

Además de ese caso, un vecino de New Hampton, Iowa, obtuvo un premio de US$30.000 en el juego instantáneo Premiere. En sus primeras declaraciones anunció que compartirá parte del dinero con quienes lo rodean, comunicó la Lotería de Iowa.

David Knutson, dueño de una empresa de transporte, compró el boleto ganador por impulso cuando se detuvo a cargar combustible en una estación All Stop de la ciudad de Fredericksburg. Tenía US$30 en el bolsillo de la camisa y decidió jugar. Al subir al auto, arrojó el ticket sobre el tablero del vehículo y siguió su camino.

Validó el ticket con la app oficial y describió el momento como "surreal", interpretándolo como un gesto simbólico de su compañero

Minutos después, se detuvo para escanearlo con la aplicación oficial de la Iowa Lottery y al comprobar el resultado, fue directo a mostrarle el boleto a su esposa.

“Mi cámara no andaba y le pedí que lo escaneara con su celular. Al principio pensó que era uno de esos boletos falsos que venden como broma”, recordó Knutson entre risas.

Más allá de la emoción, el ganador aseguró que su prioridad será “pagar hacia adelante”: donará un 10% a la iglesia y a causas solidarias, ayudará a una amiga cuya pareja sufrió un accidente, y planea entregar bonos a sus empleados. “Fueron años duros para el sector del transporte. Tal vez esto los anime un poco”, explicó.

Las probabilidades de ganar la lotería

Premiere es un juego para raspar de US$30 por boleto, que ofrece 17 premios mayores de US$300 mil y 84 premios de US$30.000. Las probabilidades generales de ganar son de 1 en 2,39.