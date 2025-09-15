La tienda de la suerte de California que busca al ganador de miles de dólares del Powerball

El último sorteo de la lotería Powerball dejó ganadores en diferentes estados de Estados Unidos. En California, un jugador de la ciudad de Gardena acertó cinco de los seis números y casi alcanza el premio mayor de 55 millones de dólares. Aunque se quedó a un paso del gran pozo, se llevó US$377.050.

La nueva tienda de la suerte en California

El ticket premiado fue adquirido en el establecimiento Cash N Dash Financial Services, ubicado en la ciudad de Gardena, a 15 millas (24 kilómetros) al sur del centro de Los Ángeles.

La combinación ganadora estuvo conformada por los números 28, 37, 42, 50 y 53, con la bola Powerball número 19. El multiplicador Power Play para este sorteo fue de 2x, el cual incrementa el valor de los premios no principales.

Como nadie le atinó a los seis números, el valor estimado del premio para el sorteo de este 15 de septiembre es US$64 millones. O bien, US$30 millones en efectivo y en un pago.

El premio mayor acumulado del Powerball

El boleto vendido en Gardena acertó los cinco números principales, pero no la bola Powerball en el sorteo del sábado pasado. Bajo las regulaciones de California, que son distintas a las del resto de EE.UU., el monto de los premios se determina mediante un cálculo que considera el número de tickets vendidos y la cantidad de ganadores. Así, se resultó en una recompensa de US$377.050 para el portador del billete californiano.

El boleto ganador acertó los cinco números principales, pero no la bola Powerball en el sorteo del sábado 13 de septiembre (AP foto/George Walker IV) George Walker IV - AP

Paralelamente, jugadores en Iowa, Massachusetts y Maryland que alcanzaron el mismo nivel de acierto recibieron premios de US$1 millón cada uno.

Quién ganó el último gran premio de Powerball

Paralelamente, la lotería reportó que más de 530 mil boletos vendidos a nivel nacional obtuvieron recompensas menores, con rangos que variaron entre US$4 y US$100 mil.

El último jackpot de Powerball tuvo lugar el 6 de septiembre, cuando ganadores de Missouri y Texas se repartieron un premio histórico de US$1787 millones.

El premio mayor no tuvo ganador en el sorteo correspondiente, lo que provocó que el monto se acumulara y se incrementara para el lunes 15 de septiembre Justin Sullivan

Además, 232 tickets obtuvieron premios de US$50.000 al acertar cuatro bolas blancas más la Powerball y 90 boletos ganaron US$100 mil al combinar Match 4 + PB con la opción Power Play.

En el sorteo de Double Play, dos billetes vendidos en Florida y Maine se llevaron US$500 mil cada uno al acertar las cinco bolas negras.

Esta función adicional de US$1 permite a los jugadores volver a jugar sus números de Powerball en una partida separada, con la posibilidad de ganar hasta US$10 millones.

Powerball: cómo jugar y las posibilidades de ganar

Para obtener el premio mayor de Powerball es necesario acertar la combinación completa de cinco bolas blancas y la bola roja.

Las probabilidades estadísticas de lograr este objetivo son de una entre 292.201.338. Los boletos están disponibles para su compra hasta el mismo día de los sorteos, realizados los lunes, miércoles y sábados, aunque los horarios límite de venta y el precio (base estándar: US$2 por billete) pueden variar según la jurisdicción.

La secuencia ganadora estuvo integrada por las bolas blancas 28, 37, 42, 50 y 53, complementadas con la bola roja Powerball 19 Captura de pantalla Powerball

Los sorteos se transmiten en directo y están disponibles para seguimiento en línea.

Cabe destacar que Powerball opera en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, consolidándose como uno de los juegos de lotería de mayor alcance nacional.