Qué significa que el número 21 salga seguido en la lotería: ¿patrón real o superstición?

Entre una y tres veces a la semana, los jugadores de Powerball y Mega Millions esperan ansiosos los resultados de los sorteos. Estos sistemas de azar contemplan premios valorados en millones de dólares y muchos estudian los patrones y frecuencias de números como el 21, que es uno de los que más apareció.

Cuántas veces salió el número 21 en la lotería de Estados Unidos

En los datos recopilados sobre los últimos 1247 sorteos de Powerball, entre el 7 de octubre de 2015 y el 8 de septiembre de 2025, las estadísticas de Lotto Numbers resaltaron la presencia de esta cifra en 112 ocasiones, junto al 23, solo precedido por el número 61, con 114 apariciones.

Cuáles son las probabilidades de ganar las loterías de Powerball o Mega Millions en EE.UU. en septiembre de 2025 Archivo

Por otra parte, el 21 también ocupó el segundo lugar en la frecuencia en las bolas rojas, con 59 veces, solo por detrás del 4 que se hizo presente en una ocasión más.

El sitio de USA Mega destacó los reportes de 44 sorteos desde el 8 de abril pasado, en los que el 21 apareció en dos ocasiones entre los primeros cinco números, mientras que en la Mega Ball dorada se lució una vez, el 29 de agosto.

El próximo sorteo de Powerball presenta un premio mayor de US$33 millones powerball.com

El próximo sorteo de Powerball se celebra el miércoles 10 de septiembre y presenta un premio mayor de 33 millones de dólares, con una opción en efectivo de US$15,2 millones.

En tanto, Mega Millions tiene lugar la noche del martes 9 de septiembre, con un pozo acumulado de US$358 millones

¿Es recomendable jugar los “dígitos calientes” en la lotería de EE.UU.?

Los seis números que más se repitieron en Powerball son 61, 21, 23, 33, 69 y 27, en los últimos 10 años. Con respecto a la bola roja, fueron 4, 21, 24, 18, 25 y 14. Con las estadísticas sobre la mesa, los jugadores pueden tender a repetir esos patrones en los sorteos.

Pero las probabilidades de que salga como resultado una combinación determinada son siempre las mismas para todas en la lotería estadounidense. Es decir, los números ganadores previos no afectan a un nuevo sorteo.

Cuáles son las probabilidades de ganar Powerball y Mega Millions

Las oportunidades en cada lotería se ven influidas en función de la cantidad de apuestas y el valor del premio al que se opte. Por ejemplo, el premio mayor de Powerball tiene una probabilidad de ganar de una entre 292.201.338. Otros porcentajes son:

US$1 millón : una entre 11.688.053.

: una entre 11.688.053. US$50.000 : una entre 913.129.

: una entre 913.129. US$100 : una entre 36.525 o una entre 14.494 si se añade la bola roja.

: una entre 36.525 o una entre 14.494 si se añade la bola roja. US$7 : una entre 579 o una entre 701 si se suma la bola roja.

: una entre 579 o una entre 701 si se suma la bola roja. US$4: una entre 91 o una entre 38 si solo se juega la bola roja.

Cuáles son las probabilidades de ganar la lotería de Mega Millions Andrew Kelly / Reuters

Por su parte, las probabilidades de ganar Mega Millions pueden variar si se elige la opción de multiplicador de premios. Por ejemplo, el bote presenta una entre 90.472.336.