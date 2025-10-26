Nueva York y otros estados “de la suerte” que incrementan las oportunidades de ganar Mega Millions

Las probabilidades de obtener el premio mayor en el sorteo de Mega Millions son de una en 290 millones, según su sitio oficial. Sin embargo, la suerte parece cambiar según el estado en el que resida el jugador. Un informe reciente reveló que la mayoría de ganadores en la historia del sorteo habitaban en Nueva York, en una lista que incluye a otras regiones como California y Nueva Jersey.

Premio mayor del Mega Millions: los estados con el mayor número de ganadores

Convertido en uno de los juegos de lotería más populares en Estados Unidos, Mega Millions ofrece grandes recompensas. No obstante, conseguir el pozo más alto es un desafío que solo depende del azar. Este año, por ejemplo, solo cuatro personas consiguieron acertar las cinco bolas blancas junto con la Mega Ball dorada.

Nueva York es el estado en donde más han obtenido el premio mayor con 43 ganadores Captura CNNE

De acuerdo con un informe de Jackpot, completado con la información del sitio web oficial del juego, los estados con el mayor número de ganadores del premio mayor son:

Nueva York: 43 triunfadores.

California: 35.

Nueva Jersey: 24.

Ohio: 20.

Michigan: 18.

Es importante resaltar que la cantidad de habitantes influye en las probabilidades de ganar el sorteo. En regiones como Nueva York o California, dos de los estados más poblados de EE.UU., es más previsible que un jugador obtenga el premio mayor que en zonas como Wyoming.

Al considerar la población, el ranking cambia: el estado con la mayor proporción de premios por millón de habitantes es Nueva Jersey (2,63). Esta estadística indica que allí es más probable obtener el jackpot. Después del Estado Jardín, figuran Nueva York (2,17), Maryland (1,90), Michigan (1,80) y Ohio (1,69).

Los estados que nunca ganaron un premio de Mega Millions

En el extremo contrario, los siguientes estados aún no cuentan con un afortunado que haya ganado el pozo más grande del sorteo:

Wyoming

Misisipi

Dakota del Norte

Montana

Vermont

Maine

Asimismo, en Alaska, Hawái, Nevada, Utah y Alabama no se venden boletos de la lotería, por lo que no existen ganadores en esos territorios.

El premio más alto de la historia del sorteo fue entregado a un jugador de Florida Mega Millions

Los premios más grandes en la historia de Mega Millions en Estados Unidos

De acuerdo con Mega Millions, los premios más altos en la historia del sorteo son:

US$1602 millones: un boleto ganador en Florida, el 8 de agosto de 2023

US$1537 millones: un boleto ganador en Carolina del Sur, el 23 de octubre de 2018

US$1348 millones: un boleto ganador en Maine, el 13 de enero de 2023

US$1337 millones: un boleto ganador en Illinois, el 29 de julio de 2022

US$1269 millones: un boleto ganador en California, el 27 de diciembre de 2024

La modificación de este año en abril aumentó las probabilidades de ganar el bote más elevado Imagen creada con IA de Freepik - Imagen creada con IA de Freepik

Este año, en abril, entró en vigor una modificación del juego que redujo la cantidad de Mega Balls doradas de 25 a 24. Este cambio aumenta las probabilidades de ganar el premio mayor. Además, el pozo inicial se incrementó a US$50 millones, en tanto el precio del boleto también subió de US$2 a US$5.

Cuando anunciaron que el costo iba a ser más alto, la lotería también enfatizó que con eso buscaban premios mayores multimillonarios y también incrementar las probabilidades de triunfo de los jugadores.