Escribió los números del Powerball en una hoja, la puso debajo de la almohada y ganó US$1326 millones: “Le recé a Dios”

Ganar el premio mayor del Powerball es uno de los sueños más anhelados por millones de personas. Las probabilidades de conseguirlo, sin embargo, son extremadamente bajas: 1 en 292,2 millones, por lo que parece casi imposible. Sin embargo, Cheng “Charlie” Saephan, un inmigrante de Laos, consiguió hacerse con US$1326 millones gracias a una estrategia con trasfondo espiritual.

El método de Saephan para ganar el Powerball

Saephan, quien en ese momento había sido diagnosticado con cáncer y pasaba por una recaída, decidió comprar más de 20 boletos de lotería. Con la confianza y fe de que podía ganar, aplicó una estrategia: escribió los números del juego en una hoja de papel que colocó debajo de su almohada.

Tras escribir el papel con los números, lo puso debajo de su almohada y empezó a rezar una y otra vez. “Le pedí a Dios que me ayudara”, dijo en un comunicado oficial.

El resultado no pudo haber sido mejor: fue la única persona en el país en acertar los cinco números más el Powerball, por lo que ganó más de US$1326 millones.

El matrimonio Cheng y Duanpen Saephan de Portland, junto con su amiga Laiza Chao de Milwaukie, fueron anunciados como los ganadores el lunes 29 de abril de 2024 Captura de pantalla Youtube KGW News

“Le pregunté: ‘Laiza (una amiga), ¿dónde estás?’, y ella respondió: ‘Me voy a trabajar’”, contó Saephan. “Le respondí: ‘Ya no tienes que ir’”. De esa manera les informó a sus seres queridos que había ganado la lotería.

Este hecho, ocurrido el 6 de abril de 2024, es recordado por los estadounidenses como un momento histórico en el mundo de la lotería. Sobre todo porque fue el premio más grande en la historia de Oregon.

“Este premio no solo les cambió la vida a los tres (a él, su esposa y su amiga) y a sus familias, sino que también representa un gran triunfo para el estado”, sostuvo Mike Wells, director de la Lotería de Oregon, tras conocerse el triunfo del ciudadano de Laos.

Qué hizo Saephan tras ganar los US$1326 millones

Luego de ganar, Saephan compartió el premio con su esposa, Duanpen Saephan, de 37 años, y su amiga, Laiza Chao, de 55 años, dado que había comprado los números en efectivo junto a ellas.

Cheng Saephan compartió el premio con su esposa y una amiga

De esta forma, el premio fue repartido entre los tres: un 50% para Laiza Chao y el restante 50% dividido entre el matrimonio.

El ciudadano de Laos invirtió gran parte de los US$1326 millones para comprarse una casa para vivir junto a su familia en Portland. Asimismo, se compró un Lamborghini neón metálico, un color tan peculiar que tuvo que adquirirlo en una concesionaria de Canadá.

Otra de las formas en que destinó su dinero fue en un viaje con sus amigos a Las Vegas y en la compra de varios departamentos en la zona este de Portland. Con esta última acción, buscó apoyar a su comunidad y fomentar el desarrollo de los vecinos locales.

La vida de Saephan tras ganar el Powerball

Saephan mantiene un estilo de vida sencillo a un año de ganar el máximo premio. Según consignó KTVZ, disfruta de jugar a la lotería, comprando billetes de Powerball y Megabucks cada semana. “Ya no me preocupa el dinero”, dijo en el medio citado. “Tengo a mi familia organizada”.