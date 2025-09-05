Perdieron el pozo de US$1100 millones de Powerball por una sola bola, pero este fue su premio consuelo

Una familia de Louisiana estuvo a un paso de cambiar su vida para siempre: le faltó solo una bola del Powerball para llevarse el pozo de US$1100 millones, uno de los más altos en la historia de ese juego en Estados Unidos. Sin embargo, el destino les dio la espalda: solo recibieron US$150 mil como premio consuelo.

Familia de Louisiana gana US$150 mil en Powerball tras quedar a un número del pozo millonario

John Stokes, residente de la ciudad DeRidder, compró su boleto de Powerball el 1° de septiembre para el sorteo de ese día. Aunque soñaba con ganar el mayor pozo, nunca imaginó quedar tan cerca de conseguirlo.

Por la noche del lunes, Stokes y su familia estaban a punto de irse a dormir cuando decidieron, casi por casualidad, revisar los números ganadores del sorteo. Descubrieron que el hombre había igualado cuatro de los cinco números de las bolas blancas y el número rojo del Powerball.

Al adquirir el boleto en la tienda de Billie’s Wag-A-Bag, en West First Street, el jugador había elegido la opción Power Play y lo que le permitió triplicar el monto del premio.

Así, si bien se perdió el pozo de US$1100 millones, obtuvo US$150 mil. “Estábamos conmocionados y nos sentimos tan bendecidos”, manifestó al reclamar su recompensa el 2 de septiembre, en la oficina regional de la Lotería de Alexandría, de acuerdo a un comunicado oficial.

Números ganadores del Powerball del 1° de septiembre de 2025

Los números ganadores en el sorteo del Powerball del 1 de septiembre fueron: 08-23-25-40-53 y el número rojo fue 05.

“Siempre nos encanta ver a nuestros jugadores leales, como el Sr. Stokes, ganar en grande”, expresó Rose Hudson, presidente de la lotería. Y apuntó: “Estamos emocionados de ver más afortunados de Louisiana durante esta emocionante e histórica ronda del Powerball Jackpot.”

Powerball 2025: monto actual del pozo acumulado y récords históricos

Como nadie reclamó el bote mayor de ese lunes 1 de septiembre, ni el del miércoles 3 de septiembre, ahora el pozo se elevó a US$1400 millones.

“Es el cuarto premio mayor más alto de Powerball y el sexto más grande entre todos los juegos de lotería de EE.UU.”, destacó la Lotería de Louisiana sobre el acumulado.

Las autoridades estatales recordaron que los premios de los juegos de este estilo deben reclamarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha del sorteo.

Cómo se juega a la lotería de Powerball

El juego consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 69, además de un número Powerball entre el 1 y el 26. Cada boleto tiene un costo de US$2.

Por US$1 adicional, los jugadores pueden activar la función Power Play, que multiplica los premios menores por factores de 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces, dependiendo del multiplicador seleccionado. En el caso del Match 5, esta opción eleva el monto a US$2 millones, independientemente del multiplicador.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 horas. Desde la Lotería de Louisiana recomiendan a los jugadores a firmar el reverso de sus boletos inmediatamente después de la compra para proteger su reclamo.