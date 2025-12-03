Luna de la Noche Larga: cuándo ver la última superluna de 2025 en EE.UU.

La última superluna del año brillará muy pronto sobre el cielo nocturno de Estados Unidos, un fenómeno astronómico que solo ocurre pocas veces. En 2025, este evento se vio apenas en tres ocasiones y no volverá a repetirse hasta 2042.

Cuándo será la última superluna de 2025 y cómo verla en Estados Unidos

De acuerdo con NBC Chicago, la última superluna de este año ocurrirá el jueves 4 de diciembre, la tercera que se podrá ver en 2025.

Esta Luna llena se puede observar en cielos nocturnos despejados, sin nubes o algún otro factor que afecte la visibilidad, como contaminación lumínica, y sin necesidad de equipos especiales como telescopios. Sin embargo, a simple vista puede ser difícil percibir las diferencia de la superluna con cualquier otra, según el medio.

La superluna de diciembre se podrá ver el día 4 en Estados Unidos (Unsplash)

William Alston, astrónomo de la Universidad de Hertfordshire, dijo al sitio que, cuando hay una superluna, el efecto óptico es ligeramente más impactante que en una Luna llena normal.

De igual manera, las mareas durante esa noche podrían ser ligeramente más altas, debido a que el satélite natural está más cerca de nuestro planeta, aunque la diferencia no es muy notoria.

La superluna ocurre cuando la Luna llena se acerca a la Tierra en su órbita, la cual no es un círculo perfecto, lo que provoca que el satélite se vea hasta un 14% más grande y hasta 30% más brillante de lo habitual.

Por qué es especial la superluna de diciembre de 2025

De acuerdo con Starwalk, la superluna de diciembre de 2025, conocida también como Luna fría, es la última superluna extrema que no se repetirá hasta el año 2042, ya que es la posición más cercana que tiene el satélite natural al solsticio de invierno en los siguientes 17 años.

La Luna Fría de diciembre de 2025 es la más alta en el cielo hasta diciembre de 2042 (Pexels/Frank Cone)

Esto quiere decir que esta superluna será la Luna llena más alta que podrá verse en el cielo en el hemisferio norte del planeta en casi dos décadas.

La Luna fría se denomina de esa manera, porque tiene lugar durante una de las temporadas más frías del año, pese a que se dará en otoño, en lugar de invierno. También recibe el nombre de Luna de la Noche Larga, por su cercanía con el solsticio de invierno, en donde tiene lugar la noche más larga del año, y el día más corto.

A nivel espiritual, la superluna de diciembre tiene diferentes significados, según El Heraldo. Se cree que su nombre está ligado a la meditación, la introspección, renovación y cierre de ciclos.

También se piensa que meditar bajo la luz de la Luna fría puede aclarar las emociones y pensamientos, así como despertar la intuición de las personas, además está asociada con la purificación y la transformación natural.

Cuándo será la última Luna llena de 2025 en Estados Unidos

La última Luna llena de este año en Estados Unidos se podrá ver el 4 de diciembre, que será la llamada Luna fría, mientras que la Luna Nueva tendrá lugar el próximo 20 de diciembre, según StarWalk.

La Luna Fría de diciembre también es conocida como la Luna de la Noche Larga, especialmente en áreas donde la noche se prolonga durante el invierno (Foto: iStock)

El calendario lunar para el último mes de 2025 es el siguiente:

Del 1 al 3 de diciembre: Luna gibosa creciente

El 4 de diciembre: Luna llena o Luna Fría

Del 5 al 10 de diciembre: Luna gibosa menguante

El 11 de diciembre: Tercer trimestre o cuarto menguante

Del 12 al 19 de diciembre: Luna menguante

El 20 de diciembre: Luna Nueva

Del 21 al 26 de diciembre: Luna creciente

El 27 de diciembre: Cuarto creciente o Primer cuarto

Del 28 al 31 de diciembre: Luna gibosa creciente

Otro de los eventos astronómicos más esperados de diciembre en Estados Unidos, será la lluvia de Gemínidas, que tendrá lugar del 13 al 14 del mes.