Malas noticias para los colombianos: qué significa para los migrantes la pausa en la emisión de la visa americana
La suspensión de la autorización migratoria entrará en vigor el 21 de enero y permanecerá activa por tiempo indeterminado
- 4 minutos de lectura'
Los colombianos que planeaban migrar a Estados Unidos enfrentan un nuevo obstáculo, ya que el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) decidió pausar el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluido el ubicado en Sudamérica. La medida tiene como objetivo endurecer los controles sobre solicitantes evaluados como potencialmente dependientes de beneficios públicos en Estados Unidos.
Visas de inmigrante: cómo afecta la suspensión a los colombianos
De acuerdo con Fox News, que tuvo acceso a un memorando interno del DOS, los funcionarios consulares fueron instruidos a no avanzar con las solicitudes de visas de inmigrante mientras el organismo revisa sus procedimientos de selección y verificación.
Según precisó la cadena, la pausa en el procesamiento comenzará el 21 de enero y se mantendrá de forma indefinida para 75 países, entre los que se incluye Colombia, hasta que concluya el proceso.
En un comunicado citado por Fox News, el vocero del DOS, Tommy Pigott, afirmó que el organismo “utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga pública para Estados Unidos y explotar la generosidad del pueblo estadounidense”.
Las excepciones a la pausa serán “muy limitadas” y solo se permitirán una vez que los solicitantes hayan superado la evaluación vinculada a la condición de carga pública.
Carga pública: el criterio que ahora evalúa el Departamento de Estado
Antes de la decisión de pausar el procesamiento de visas, en noviembre de 2025 el DOS ya había enviado un cable a los consulados de todo el mundo donde instruyó a los funcionarios a aplicar nuevas reglas de evaluación bajo la disposición legal conocida como “public charge” (carga pública).
Ese comunicado indicaba que, al analizar las solicitudes, los consulados debían ponderar múltiples factores, entre ellos:
- Edad
- Estado de salud
- Dominio del idioma inglés
- Situación financiera
- Posible dependencia de beneficios públicos
- Potencial necesidad de atención médica de largo plazo
De acuerdo con Fox News, bajo estas pautas podrían negarse visas a solicitantes mayores o con sobrepeso, así como a personas que recibieron asistencia económica estatal en el pasado o que fueron institucionalizadas.
Qué es la cláusula de “carga pública” y cómo se aplicó en EE.UU.
Esta disposición existe desde hace décadas en la legislación migratoria estadounidense, aunque su aplicación varió según las administraciones.
- En 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, la definición fue ampliada para incluir un mayor número de beneficios públicos.
- Esa ampliación fue impugnada judicialmente, con partes bloqueadas, y posteriormente revocada bajo la administración de Joe Biden.
- En 2022, el criterio se limitó principalmente a asistencia en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, a los que se excluyó programas como SNAP, WIC, Medicaid o vales de vivienda.
La lista de países afectados por la suspensión de visas de inmigrante
Además de Colombia, la medida afecta a otros 74 países de América Latina, África, Asia y Europa del Este. Entre ellos figuran:
- Afganistán.
- Albania.
- Argelia.
- Antigua y Barbuda.
- Armenia.
- Azerbaiyán.
- Bahamas.
- Bangladesh.
- Barbados.
- Bielorrusia.
- Belice.
- Bután.
- Bosnia.
- Brasil.
- Birmania.
- Camboya.
- Camerún.
- Cabo Verde.
- Colombia.
- Costa de Marfil.
- Cuba.
- República Democrática del Congo.
- Dominica.
- Egipto.
- Eritrea.
- Etiopía.
- Fiyi.
- Gambia.
- Georgia.
- Ghana.
- Granada.
- Guatemala.
- Guinea.
- Haití.
- Irán.
- Irak.
- Jamaica.
- Jordania.
- Kazajistán.
- Kosovo.
- Kuwait.
- Kirguistán.
- Laos.
- Líbano.
- Liberia.
- Libia.
- Macedonia del Norte.
- Moldavia.
- Mongolia.
- Montenegro.
- Marruecos.
- Nepal.
- Nicaragua.
- Nigeria.
- Pakistán.
- República del Congo.
- Rusia.
- Ruanda.
- San Cristóbal y Nieves.
- Santa Lucía.
- San Vicente y las Granadinas.
- Senegal.
- Sierra Leona.
- Somalia.
- Sudán del Sur.
- Sudán.
- Siria.
- Tanzania.
- Tailandia.
- Togo.
- Túnez.
- Uganda.
- Uruguay.
- Uzbekistán.
- Yemen.
