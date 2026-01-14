Malas noticias para los colombianos: qué significa para los migrantes la pausa en la emisión de la visa americana

Los colombianos que planeaban migrar a Estados Unidos enfrentan un nuevo obstáculo, ya que el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) decidió pausar el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluido el ubicado en Sudamérica. La medida tiene como objetivo endurecer los controles sobre solicitantes evaluados como potencialmente dependientes de beneficios públicos en Estados Unidos.

Visas de inmigrante: cómo afecta la suspensión a los colombianos

De acuerdo con Fox News, que tuvo acceso a un memorando interno del DOS, los funcionarios consulares fueron instruidos a no avanzar con las solicitudes de visas de inmigrante mientras el organismo revisa sus procedimientos de selección y verificación.

La decisión fue tomada por el Departamento de Estado y afecta a trámites en curso y nuevas solicitudes

Según precisó la cadena, la pausa en el procesamiento comenzará el 21 de enero y se mantendrá de forma indefinida para 75 países, entre los que se incluye Colombia, hasta que concluya el proceso.

En un comunicado citado por Fox News, el vocero del DOS, Tommy Pigott, afirmó que el organismo “utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga pública para Estados Unidos y explotar la generosidad del pueblo estadounidense”.

Las excepciones a la pausa serán “muy limitadas” y solo se permitirán una vez que los solicitantes hayan superado la evaluación vinculada a la condición de carga pública.

Carga pública: el criterio que ahora evalúa el Departamento de Estado

Antes de la decisión de pausar el procesamiento de visas, en noviembre de 2025 el DOS ya había enviado un cable a los consulados de todo el mundo donde instruyó a los funcionarios a aplicar nuevas reglas de evaluación bajo la disposición legal conocida como “public charge” (carga pública).

Colombia integra el grupo de 75 países alcanzados por la suspensión

Ese comunicado indicaba que, al analizar las solicitudes, los consulados debían ponderar múltiples factores, entre ellos:

Edad

Estado de salud

Dominio del idioma inglés

Situación financiera

Posible dependencia de beneficios públicos

Potencial necesidad de atención médica de largo plazo

De acuerdo con Fox News, bajo estas pautas podrían negarse visas a solicitantes mayores o con sobrepeso, así como a personas que recibieron asistencia económica estatal en el pasado o que fueron institucionalizadas.

Qué es la cláusula de “carga pública” y cómo se aplicó en EE.UU.

Esta disposición existe desde hace décadas en la legislación migratoria estadounidense, aunque su aplicación varió según las administraciones.

En 2019 , durante el primer mandato de Donald Trump , la definición fue ampliada para incluir un mayor número de beneficios públicos.

, durante el primer mandato de , la definición fue ampliada para incluir un mayor número de beneficios públicos. Esa ampliación fue impugnada judicialmente , con partes bloqueadas, y posteriormente revocada bajo la administración de Joe Biden .

, con partes bloqueadas, y posteriormente . En 2022, el criterio se limitó principalmente a asistencia en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, a los que se excluyó programas como SNAP, WIC, Medicaid o vales de vivienda.

Los consulados deben ponderar edad, salud, idioma, situación económica y antecedentes de asistencia estatal

La lista de países afectados por la suspensión de visas de inmigrante

Además de Colombia, la medida afecta a otros 74 países de América Latina, África, Asia y Europa del Este. Entre ellos figuran: