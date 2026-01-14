Adiós visa americana: la medida que entra en vigor el 21 de enero y suspenderá la emisión del documento a 75 países

A partir del 21 de enero, el gobierno estadounidense dejará de emitir y procesar la visa de inmigrante para individuos de 75 países diferentes. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) señaló que se trata de una medida enérgica contra solicitantes que considere que probablemente se conviertan en una carga pública en el futuro.

El DOS emitió recientemente un memorando, al que tuvo acceso Fox News, en el que ordenó a funcionarios consulares rechazar visas según la ley vigente mientras reevalúa los procedimientos de selección y verificación.

La suspensión comenzará el 21 de enero y se extenderá por tiempo indeterminado hasta que las autoridades realicen una reevaluación del procesamiento de visas.

Entre los países afectados se incluye a Guatemala, Cuba, Colombia, Brasil, Uruguay, Somalia, Rusia, Irán, Irak y Nicaragua.

Luego del escándalo de fraude descubierto en Minnesota, Somalia estuvo bajo la atenta mirada del gobierno federal en reiteradas ocasiones. En el abuso masivo de programas de prestaciones sociales financiados con fondos públicos, muchos de los implicados eran somalíes o somalí-estadounidenses.

Otros países, como Sudán del Sur, están bajo escrutinio debido al contexto social que atraviesan, mientras que naciones como Brasil ingresaron en la suspensión por razones más relacionadas con la política internacional del gobierno federal.

La política de suspensión de la emisión de visa americana para 75 países

La medida forma parte de la nueva política del DOS, que comenzó en noviembre de 2025 y exigió a los funcionarios consulares establecer nuevas normas de control con base en la disposición de "carga pública" de la ley de inmigración.

De acuerdo con esta guía, se instruyó a los funcionarios rechazar las visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos.

. Para cumplir con las órdenes, se les indicó que consideren ciertos factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo.

“El DOS utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, manifestó el portavoz, Tommy Piggott, en un comunicado citado por Fox News.

Además, agregó que la inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras el departamento reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para “evitar el ingreso de extranjeros que accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos”.

En ese sentido, las excepciones a la suspensión serán “muy limitadas” y solo se permitirán después de que el solicitante haya superado las consideraciones de carga pública.

La definición de “carga pública” existe en los términos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense desde hace décadas. Desde su entrada en vigor, los funcionarios estuvieron habilitados a considerar inadmisibles a los solicitantes por este motivo.

No obstante, bajo el gobierno de la administración Trump se comenzó a aplicar con mayor intensidad.

La lista de los países a los que el gobierno de Trump no emitirá la visa americana desde el 21 de enero

De acuerdo con la información compartida por Fox News, la lista completa de países afectados por la suspensión de la emisión del documento por órdenes del gobierno de Trump incluye:

Afganistán.

Albania.

Argelia.

Antigua y Barbuda.

Armenia.

Azerbaiyán.

Bahamas.

Bangladesh.

Barbados.

Bielorrusia.

Belice.

Bután.

Bosnia.

Brasil.

Birmania.

Camboya.

Camerún.

Cabo Verde.

Colombia.

Costa de Marfil.

Cuba.

República Democrática del Congo.

Dominica.

Egipto.

Eritrea.

Etiopía.

Fiyi.

Gambia.

Georgia.

Ghana.

Granada.

Guatemala.

Guinea.

Haití.

Irán.

Irak.

Jamaica.

Jordania.

Kazajistán.

Kosovo.

Kuwait.

Kirguistán.

Laos.

Líbano.

Liberia.

Libia.

Macedonia del Norte.

Moldavia.

Mongolia.

Montenegro.

Marruecos.

Nepal.

Nicaragua.

Nigeria.

Pakistán.

República del Congo.

Rusia.

Ruanda.

San Cristóbal y Nieves.

Santa Lucía.

San Vicente y las Granadinas.

Senegal.

Sierra Leona.

Somalia.

Sudán del Sur.

Sudán.

Siria.

Tanzania.

Tailandia.

Togo.

Túnez.

Uganda.

Uruguay.

Uzbekistán.

Yemen.

Cómo afecta la medida a los cubanos

Al Cuba formar parte de la lista, los oficiales consulares deberán aplicar criterios más estrictos y evaluar los factores como la edad, salud, dominio del inglés, finanzas y la posibilidad de atención médica a largo plazo.

Asimismo, también cuentan con una medida financiera adicional que dificulta la obtención de otros tipos de visados. El 8 de enero, el DOS anunció que cualquier ciudadano que viaje con un pasaporte cubano que sea elegible para una visa B1/B2, deberá depositar una fianza de US$5000, US$10.000 o US$15.000.