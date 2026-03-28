Quiso donar US$10 frente a Home Depot y le cobraron US$4000: una pista de cómo operan los estafadores en EE.UU.

Una mujer de Chicago quiso donar 10 dólares cuando tres hombres se le acercaron frente a un establecimiento de Home Depot y alegaron que recaudaban dinero para un niño víctima de la violencia armada. Al no tener efectivo, optó por usar un lector de tarjetas proporcionado por los extraños, pero en lugar de pagar el monto especificado, le cobraron US$4000, con una nueva modalidad de estafa en Estados Unidos.

Estafadores en EE.UU.: la mujer que quiso donar US$10 pero le cobraron US$4000

A principios de diciembre, Ana Criollo, residente de Chicago, hizo algunos recados durante su hora de almuerzo, lo que incluyó una parada en el Home Depot de North Elston Avenue. Al llegar allí, tres hombres se le acercaron, entusiasmados y eufóricos según su descripción, y le pidieron dinero con la excusa de que había un niño en su familia que había sido víctima de la violencia armada.

La mujer intentó pagar dos veces con tarjetas de crédito distintas, pero los estafadores le dijeron que ninguna de las donaciones de US$10 se había procesado Freepik

Como no contaba con dinero encima, les dijo que no podía ayudarlos. Ese fue el puntapié para la estafa. Ante sus palabras, le respondieron que aceptaban tarjetas de crédito y le mostraron un lector de tarjetas.

“Parece que es por una buena causa. Les puedo dar US$10 y me dejan en paz, y me marcho", pensó, según indicó en declaraciones para NBC News.

La estafa con la que le robaron US$4000 a una mujer de Chicago

Al intentar hacer la donación, utilizó dos tarjetas de crédito distintas, pero el lector las rechazó. En medio de la confusión, los hombres le arrebataron el teléfono y la tarjeta. Cuando le señalaron que ninguna de las transacciones de US$10 se había procesado, se negó a hacer un tercer intento.

Tras este episodio caótico, regresó a su trabajo y creyó que simplemente no había podido donar el dinero. Al día siguiente, entró en pánico al revisar los movimientos de su tarjeta de crédito. En la aplicación de Chase Bank, observó un cargo de US$4000 por un servicio de catering, un gasto que asegura que nunca aprobó.

La mujer llamó al banco para denunciar la estafa de US$4000, pero no recibió la respuesta que esperaba Freepik

Con conocimiento del fraude, llamó a Chase Bank para alertar sobre la situación y también presentó una denuncia ante la policía de Chicago. A finales de enero, la entidad financiera rechazó su pedido al afirmar que había autorizado el pago.

Pese a esta negativa, continuó con su reclamo, pero se presentaron nuevos obstáculos. “Una semana y media después recibí una llamada informándome de que el reclamo había sido denegado porque el comerciante presentó un recibo que demostraba que yo había autorizado US$4000 dólares", contó.

El gerente de la sucursal local de Chase Bank la ayudó a obtener una copia del recibo. En el documento se indicaba que la transacción se había realizado junto al Home Depot en North Elston Avenue, y en el nombre del proveedor figuraba una empresa de catering de Carolina del Norte.

La ayuda que le permitió solucionar la estafa de US$4000 en EE.UU.

Sin muchas esperanzas, la mujer contactó a los medios para hacer conocido su caso. En primer lugar, Home Depot emitió un descargo, citado por NBC.

“Lamentamos lo sucedido. Esta no es la experiencia que deseamos para ninguno de nuestros clientes. Al igual que muchos negocios de la comunidad, tenemos una política de larga data que prohíbe la solicitud de productos en nuestras tiendas”, comentaron desde el banco.

No obstante, Chase Bank accedió a examinar el caso nuevamente. Tras el análisis exhaustivo, Criollo obtuvo la respuesta que tanto esperaba. “Lograron encontrar una solución al conflicto, y se resolvió a mi favor… lo cual fue un gran alivio para mí“, explicó.

Los consejos de Chase Bank para evitar estafas con tarjetas de crédito en EE.UU.

Desde su lugar, la entidad financiera se pronunció sobre el caso. “Tras una revisión más exhaustiva, le informamos a Criollo que su cuenta había sido abonada. Como siempre, recordamos a nuestros clientes que es su responsabilidad proteger sus tarjetas de crédito o débito", remarcaron.

En esa línea, recomendaron a las personas que eviten entregar sus tarjetas o teléfonos a otros individuos para procesar transacciones y verifiquen siempre el monto antes de completar cualquier transacción o donación.