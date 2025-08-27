El aeropuerto que pierde trabajadores migrantes por los cambios de reglas de la administración Trump: “Extremadamente caótico”

El Aeropuerto Internacional Logan de Boston enfrenta una pérdida significativa de trabajadores migrantes debido a cambios recientes en la política de la administración de Donald Trump. La revocación de permisos laborales y de autorizaciones de seguridad afectó directamente a decenas de empleados que sostenían tareas esenciales en las terminales. El sindicato advirtió sobre el impacto inmediato en los servicios aeroportuarios y en la economía local.

Un sueño arruinado: la historia de Daysi Rocha Cruz

Cuando era niña en Nicaragua, Daysi Rocha Cruz soñaba con trabajar cerca de los aviones. “Me decía a mí misma: ‘Wow, nunca voy a estar ahí’”, recordó desde su casa en East Boston en conversación con WBUR.

El sindicato 32BJ del SEIU denunció que unas 80 personas recibieron cartas de despido en Logan bajo las nuevas disposiciones Michael Dwyer - AP

Llegó a Estados Unidos en 2022 en busca de asilo y un año después consiguió empleo como limpiadora de cabina en el aeropuerto Logan. “Ese país me dio esa oportunidad cuando obtuve mi permiso de trabajo”, explicó. Para ella, ese paso representaba un logro enorme y una vía hacia su aspiración de convertirse en azafata.

En abril, sin embargo, recibió una notificación devastadora: su sello de aduanas había sido revocado “con efecto inmediato”. “Pasé todo el día en llanto. Uno tiene su empleo y tiene que pagar la renta y, además, yo estudiaba inglés y pagaba las clases”, relató. La medida la dejó sin ingresos durante meses.

Despidos en el Aeropuerto Logan de Boston afectan a decenas de migrantes

No se trató de un caso aislado. Unas 80 personas en Logan recibieron cartas similares, de acuerdo con el Local 32BJ del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés).

Kevin Brown, vicepresidente ejecutivo del sindicato, advirtió: “Lo que está pasando en el aeropuerto es extremadamente caótico. Y no solo en Boston, sino en todo Estados Unidos”.

La mayoría de los trabajadores de servicios en Logan provienen de:

Haití

Venezuela

Etiopía

Cabo Verde

Entre las tareas asignadas, limpian terminales, preparan aviones, trasladan equipaje y ayudan a pasajeros en sillas de ruedas. Según el sindicato, cientos de empleados en todo Estados Unidos sufrieron la misma medida.

Los trabajadores despedidos provenían de Haití, Venezuela, Etiopía y Cabo Verde, desempeñando tareas clave en la operación diaria Gil Ribeiro / Unsplash

Cambios en la política migratoria de EE.UU.

La administración Trump puso fin al programa CHNV, que otorgaba permisos temporales a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Varios de los despedidos en Logan dependían de ese programa para conservar su empleo.

Brown sostuvo que el sindicato logró reinstalar a algunos trabajadores, pero en total al menos 600 extranjeros perdieron sus empleos en EE.UU. tras las modificaciones en la política migratoria.

La carta enviada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a Rocha Cruz afirmaba que había “ingresado a Estados Unidos en un momento y lugar distintos a los designados por el Fiscal General”.

La misiva sostenía que la migrante carecía de estatus legal para permanecer en Estados Unidos y que incluso había sido puesta en procesos de deportación, algo que, según ella, no es cierto. “Uno dedica tiempo, da lo mejor de sí, hace las cosas bien, ayuda a la gente, se asegura de que su vuelo salga bien. Es injusto”, señaló.

La advertencia de un riesgo para la economía de EE.UU.

Mark Williams, profesor de finanzas en la Universidad de Boston, describió a Logan como un “microcosmos” de lo que ocurre en todo EE.UU. “A menos que esos empleos sean reemplazados —es decir, con trabajadores nacionales— entonces los servicios se reducirán”, explicó.

Según Williams, en Massachusetts los inmigrantes representan una parte mayor de la fuerza laboral que de la población general, por lo que habrá un “golpe económico”. La situación es más complicada en áreas que requieren sello de aduanas, como la Terminal E.

“Básicamente, necesitas personas que sean ciudadanos estadounidenses para hacer estos trabajos. Y no parece que muchos ciudadanos estadounidenses se apresuren a hacer estos trabajos”, advirtió Brown.

La cancelación del programa CHNV por parte de Donald Trump dejó a cientos de inmigrantes sin el respaldo legal necesario para conservar sus empleos Julia Demaree Nikhinson - AP

Un futuro incierto para los trabajadores del aeropuerto

El sindicato teme que más inmigrantes pierdan sus empleos si la administración Trump pone fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). “Eso crearía todo otro grupo de personas que perderían su elegibilidad para continuar trabajando”, afirmó Brown.

El dirigente sindical también reclamó medidas de apoyo a nivel local, como:

Aumentos salariales confiables

Atención médica asequible

Programas de capacitación

Mientras tanto, Rocha Cruz intenta reconstruir su vida. La migrante encontró un empleo como limpiadora en un museo, continúa con sus estudios de inglés y espera que su caso de asilo, con audiencia programada para 2028, le permita volver a trabajar en un aeropuerto: “Y luego, cumplir mi sueño. Sé que no es fácil, pero paso a paso”.