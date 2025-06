Es latino y fue detenido violentamente por ICE a pesar de tener green card: no dejaron de golpearlo

Alejandro Reyes, un residente legal en Estados Unidos, fue arrestado por agentes federales mientras se dirigía a su trabajo en Lynn, Massachusetts. A pesar de haberles advertido que tenía su green card en la billetera, los oficiales lo esposaron, lo llevaron a un cementerio cercano y lo golpearon. También denunció que recibió amenazas, insultos y agresiones, incluso después de que los agentes confirmaron que su estatus migratorio era legal.

Una detención violenta a plena luz del día

Alejandro Reyes, un migrante de Honduras que tiene residencia legal permanente en EE.UU., fue interceptado por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), junto con agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del FBI, cuando iba a trabajar. Circulaba en su camioneta cuando los oficiales lo obligaron a bajar del vehículo y lo esposaron sin explicaciones.

Según contó en declaraciones a Telemundo, intentó decirles sobre su situación legal, pero nadie lo escuchó. “Me esposaron y me llevaron para el cementerio que está por la Boylston”, dijo.

Reyes denunció que no fue trasladado de inmediato a un centro de detención. Los agentes lo llevaron a una zona oscura dentro de un cementerio, donde, según su testimonio, comenzaron las agresiones físicas.

“Cuando llegamos al cementerio, pararon y se sacaron los chalecos, porque ahí tienen la cámara”, relató. Fue entonces cuando lo bajaron del vehículo y lo golpearon. “Me pateaban”, declaró. Además, afirmó que todo el tiempo le gritaban insultos y amenazas.

Una green card ignorada por los oficiales

Si bien Reyes informó en varias oportunidades que su tarjeta de residencia estaba en su billetera, los agentes tardaron en verificarlo. Cuando finalmente lo hicieron, comenzaron a desconfiar del documento, acusándolo de usar papeles falsos. Recién cuando comprobaron que eran legítimos dejaron de golpearlo. Sin embargo, las intimidaciones no se detuvieron.

Reyes tiene su green card vigente, pero aún así fue arrestado Freepik

Reyes denunció que uno de los oficiales lo amenazó con iniciar acciones para quitarle su residencia permanente. “¿Tú te crees mucho porque tienes una green card? Voy a hacer todo lo posible porque te revoquen este papel”, recordó que le dijo uno de los agentes.

Reyes llegó a Estados Unidos desde su país de origen, Honduras, hace 14 años. Está casado con una ciudadana y tiene su residencia permanente vigente. Su esposa le aseguró al medio citado que es un hombre trabajador y que fundó su propia compañía de servicios de construcción.

Bajo custodia del ICE: sin comida ni agua

Después de la agresión, los agentes trasladaron a Reyes al Centro de Detención de Burlington. Durante su estadía en ese lugar, el migrante afirmó que ni siquiera le dieron agua. Su hermano, que se encontraba con él al momento del arresto, también fue detenido y permanece bajo custodia de la agencia federal. Por el momento, no se conocen detalles sobre su situación ni los motivos de su detención.

Los agentes del ICE realizan redadas en todo EE.UU. y muchos alegaron recibir amenazas Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

El reclamo para que se investiguen las agresiones de ICE: “Hay cámaras”

Tras ser liberado, Reyes exigió que se revisen las cámaras de seguridad que pudieron captar el operativo y que las autoridades federales investiguen lo ocurrido. “Hay pruebas, creo yo que hay cámaras. Yo no estoy mintiendo, ellos están abusando del poder que tienen”, señaló.

Por ello, advirtió que si no se toman medidas, su caso puede repetirse con otros migrantes. “Así como me pasó a mí, le puede pasar a otra gente… lo que me pasó a mí no se lo deseo a nadie”, sostuvo.

Su versión de los hechos coincide con el relato de testigos del operativo, que también grabaron lo sucedido. Afirman que los oficiales golpearon al migrante y no le permitieron explicar que su estatus migratorio era legal.