Todos los partidos que se jugarán en Boston para el Mundial 2026
La ciudad será sede de siete partidos de la Copa Mundial, incluidos dos eliminatorios de las últimas fases
- 3 minutos de lectura'
Estados Unidos será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, junto con México y Canadá. En territorio estadounidense se disputará una parte importante de los 104 partidos del certamen, en el que 48 selecciones competirán por levantar el trofeo. En total, el país tendrá 11 ciudades sede, entre ellas Boston, que albergará siete encuentros.
Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Boston
El Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts, será una de las sedes clave en Estados Unidos. Construido en 2002 y con capacidad para 65.000 espectadores, recibirá cinco partidos de la fase de grupos, además de un duelo de dieciseisavos y uno de cuartos de final, según la FIFA.
Los aficionados podrán ver en Boston a selecciones como Escocia, Haití, Francia, Noruega, Inglaterra, Marruecos y Ghana.
Partidos de fase de grupos en Boston
- Sábado 13 de junio de 2026: Haití vs. Escocia – Grupo C
- Jueves 16 de junio de 2026: Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Grupo I
- Viernes 19 de junio de 2026: Escocia vs. Marruecos – Grupo C
- Martes 23 de junio de 2026: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L
- Viernes 26 de junio de 2026: Noruega vs. Francia – Grupo I
Dieciseisavos de final en Boston
- Lunes 29 de junio de 2026: 1.º Grupo E vs. 3.º Grupo A/B/C/D/F
Cuartos de final en Boston
- Jueves 9 de julio de 2026: Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90
El estadio es hogar del New England Revolution (MLS) y de los New England Patriots (NFL). Para el Mundial 2026 fue renovado e incorporó una pantalla de video de 22.000 pies cuadrados (más de 2.000 metros cuadrados).
Cuáles son las sedes de Estados Unidos para el Mundial 2026
Además de Boston, otras 10 ciudades estadounidenses recibirán encuentros de la fase de grupos y rondas eliminatorias, incluida la final que se disputará en Nueva York/Nueva Jersey.
Las ciudades sede estadounidenses para el Mundial 2026 son:
- Atlanta – Mercedes-Benz Stadium: 5 de grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos; 1 semifinal
- Boston – Gillette Stadium: 5 de grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos
- Dallas – AT&T Stadium: 5 de grupos; 2 dieciseisavos; 1 octavos; 1 semifinal
- Houston – NRG Stadium: 5 de grupos; 1 dieciseisavos; 1 octavos
- Kansas City – Arrowhead Stadium: 4 de grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos
- Los Ángeles – SoFi Stadium: 5 de grupos (incluido el primer partido de EE.UU.); 2 dieciseisavos; 1 cuartos
- Miami – Hard Rock Stadium: 4 de grupos; 1 dieciseisavos; 1 cuartos; partido por el tercer puesto
- Filadelfia – Lincoln Financial Field: 5 de grupos; 1 octavos
- San Francisco Bay Area – Levi’s Stadium: 5 de grupos; 1 dieciseisavos
- Seattle – Lumen Field: 4 de grupos (incluido uno de EE.UU.); 1 dieciseisavos; 1 octavos
Dónde se jugará la final del Mundial 2026
La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, en la zona de Nueva York/Nueva Jersey.
El estadio, inaugurado en 2010, tiene capacidad para 82.500 espectadores y es sede de los New York Giants y New York Jets de la NFL.
