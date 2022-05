MET Gala 2022: los mejores memes que dejó la ceremonia de la moda en Nueva York

El 2 de mayo, la MET Gala triunfó por todo lo alto en su edición de 2022, con la presencia de celebridades de alto nivel. En redes sociales, hubo todo tipo de reacciones, entre los que halagaban los atuendos de los famosos y los que los criticaban. También abundaron los memes. La ceremonia en Nueva York dejó una ola de imágenes en redes sociales en las que los internautas compararon a los artistas con personajes de caricaturas y hasta con objetos.

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York reunió a las grandes personalidades del momento para la recaudación de fondos, con la segunda parte de la exposición In America: An Anthology of Fashion. El objetivo de esta exhibición era rendir tributo y homenaje a la evolución de la moda estadounidense.

Alrededor de 400 famosos cruzaron la alfombra con sus atuendos más llamativos y extravagantes, bajo la temática de Gilded Glamour, la Edad Dorada de Nueva York. Esta gala incluyó a diseñadores un poco menos conocidos, así como a destacados cineastas de la talla de Martin Scorsese, la ganadora del Oscar a mejor dirección, Chloé Zhao, y a la anfitriona Regina King.

MET Gala 2022: los memes que dejó la ceremonia en Nueva York

Kylie Jenner, la hermana menor de Kim Kardashian, sorprendió a todos con un vestido de novia y una gorra debajo del velo. En las redes, eligieron su imagen para compararla con Homero Simpson en un atuendo nupcial.

Compararon el vestido de la mamá de Stormi con Homero Simpson Twitter

Bad Bunny no se escapó de los memes, pues era uno de los famosos que el público más esperaba. Por supuesto, su atuendo no decepcionó, pues representó también su estilo. Sin embargo, también fue blanco de algunas comparaciones de usuarios que vieron en su outfit un parecido con Tronchatoro de la película Matilda.

El vestido de mangas y falda larga que usó Bad Bunny fue uno de los principales atractivos de la noche Twitter

Shawn Méndes es considerado uno de los hombres más atractivos de la industria, por lo que los usuarios fueron buenos con él y en sus memes lo compararon con el príncipe Eric de la Sirenita.

Shawn Méndes tampoco se salvó de los memes, aunque él no recibió muchas críticas, sino halagos

Por su parte, Camila Cabello, cantante y exnovia de Shawn Méndes, también acudió a la gala, pero a ella sí le llovieron las críticas. Catalogaron su vestido como simple y no alusivo a la temática de la ceremonia.

El outfit de Camila Cabello fue una creación del modista Prabal Gurung, pero a muchos usuarios no les gustó

Los usuarios de redes sociales quisieron enfatizar los brillantes colores que utilizó la exintegrante de Fifth Harmony y hasta la compararon con un pastel.

El colorido vestido de Cabello fue comparado con un pastel de lunetas y muchos colores Twitter

Kylie Jenner, como una de las celebridades que más memes y burlas recibió, fue apuntada nuevamente por su vestido, de la más reciente colección de la firma Off White, del desaparecido diseñador Virgil Abloh. Además de compararla con Homero, para algunos parecía un garrafón de agua con una bolsa de plástico.

Y sí, los internautas de verdad no perdonaron a Kylie Jenner. Twitter

La fotografía de Jared Leto y su amigo, el director creativo de las colecciones de la firma italiana Gucci, causó todo tipo de reacciones por el atuendo idéntico que portaban.

Jared Leto desfiló con su larga cabellera y gafas idénticas a las de su amigo Alessandro Michele

Cabe recalcar que la temática de este año era el Glamour dorado, chaqueta esmoquin blanca, según Vogue, pero muchos de los asistentes no respetaron este código de vestimenta.

¿Quiénes fueron los anfitriones de la MET Gala 2022?

Los anfitriones para la gala del MET de 2022 fueron la pareja de Blake Lively y Ryan Reynolds, la actriz Regina King, y el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Como cada año, este evento tuvo como supervisora principal a la editora de Vogue, Anna Wintour, al lado del diseñador Tom Ford y el director de Instagram, Adam Mosseri.